https://ria.ru/20220228/ukraina-1775657241.html

В Госдуме рассказали, как США могут остановить происходящее на Украине

В Госдуме рассказали, как США могут остановить происходящее на Украине - РИА Новости, 28.02.2022

В Госдуме рассказали, как США могут остановить происходящее на Украине

США могут быстро остановить происходящее на Украине, предоставив России гарантии безопасности, так как все началось именно с этого, считает депутат Госдумы... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:29

2022-02-28T19:29

2022-02-28T19:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

россия

госдума рф

единая россия

адальби шхагошев

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. США могут быстро остановить происходящее на Украине, предоставив России гарантии безопасности, так как все началось именно с этого, считает депутат Госдумы Адальби Шхагошев (ЕР).В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины"."На проходящих переговорах мы занимаемся принуждением к миру не Киева, а Соединенных Штатов. Так как что бы ни происходило сейчас, все началось с наших предложений по обеспечению глобальной безопасности для России, а точнее - защиты национальных интересов... США, предоставив гарантии безопасности (России - ред.), могут очень быстро прекратить происходящее, - сказал РИА Новости Шхагошев.Парламентарий напомнил, что речь идет о предложениях президента РФ Владимира Путина Вашингтону.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года."США в любом случае к этому придут, им сделано предложение, от которого они не могут отказаться... И все эти обращения общественности по поводу прекращения специальной операции должны быть направлены в сторону США, в том числе непосредственно Байдену", - отметил Шхагошев.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, госдума рф, единая россия, адальби шхагошев