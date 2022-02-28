В Госдуме рассказали, как США могут остановить происходящее на Украине
Депутат Шхагошев: США могут остановить ситуацию на Украине, дав России гарантии
© Фото пресс-службы депутатаЧлен президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
© Фото пресс-службы депутата
Член президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. США могут быстро остановить происходящее на Украине, предоставив России гарантии безопасности, так как все началось именно с этого, считает депутат Госдумы Адальби Шхагошев (ЕР).
В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
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"На проходящих переговорах мы занимаемся принуждением к миру не Киева, а Соединенных Штатов. Так как что бы ни происходило сейчас, все началось с наших предложений по обеспечению глобальной безопасности для России, а точнее - защиты национальных интересов... США, предоставив гарантии безопасности (России - ред.), могут очень быстро прекратить происходящее, - сказал РИА Новости Шхагошев.
Парламентарий напомнил, что речь идет о предложениях президента РФ Владимира Путина Вашингтону.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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"США в любом случае к этому придут, им сделано предложение, от которого они не могут отказаться... И все эти обращения общественности по поводу прекращения специальной операции должны быть направлены в сторону США, в том числе непосредственно Байдену", - отметил Шхагошев.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.