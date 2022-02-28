https://ria.ru/20220228/ukraina-1775648177.html

Россия не собирается оккупировать Украину, заявил Небензя

Россия не собирается оккупировать Украину, заявил Небензя - РИА Новости, 28.02.2022

Россия не собирается оккупировать Украину, заявил Небензя

Россия не собирается оккупировать Украину, заявил на спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:56

2022-02-28T18:56

2022-02-28T19:52

обострение ситуации в днр и лнр

украина

василий небензя

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в мире

оон

ситуация в днр и лнр

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ООН, 28 фев – РИА Новости. Россия не собирается оккупировать Украину, заявил на спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Оккупация Украины в наши планы не входит. Цель этой спецоперации – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима", - сказал Небензя. По его словам, для этого нужно провести демилитаризацию и денацификацию Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774762747.html

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775024821.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, василий небензя, россия, в мире, оон, ситуация в днр и лнр