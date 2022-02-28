https://ria.ru/20220228/ukraina-1775648177.html
Россия не собирается оккупировать Украину, заявил Небензя
Россия не собирается оккупировать Украину, заявил Небензя - РИА Новости, 28.02.2022
Россия не собирается оккупировать Украину, заявил Небензя
Россия не собирается оккупировать Украину, заявил на спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:56
2022-02-28T18:56
2022-02-28T19:52
обострение ситуации в днр и лнр
украина
василий небензя
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в мире
оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 28 фев – РИА Новости. Россия не собирается оккупировать Украину, заявил на спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Оккупация Украины в наши планы не входит. Цель этой спецоперации – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима", - сказал Небензя. По его словам, для этого нужно провести демилитаризацию и денацификацию Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774762747.html
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775024821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, василий небензя, россия, в мире, оон, ситуация в днр и лнр
18:56 28.02.2022 (обновлено: 19:52 28.02.2022)
Россия не собирается оккупировать Украину, заявил Небензя
Постпред при ООН Небензя: оккупация Украины не входит в планы России