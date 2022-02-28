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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775639095.html
Путин назвал условия урегулирования ситуации на Украине
Путин назвал условия урегулирования ситуации на Украине - РИА Новости, 28.02.2022
Путин назвал условия урегулирования ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что урегулирование вокруг Украины возможно только при безусловном РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:26
2022-02-28T18:37
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
в мире
россия
франция
эммануэль макрон
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что урегулирование вокруг Украины возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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владимир путин, в мире, россия, франция, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр, украина
18:26 28.02.2022 (обновлено: 18:37 28.02.2022)
 
Путин назвал условия урегулирования ситуации на Украине

Президент Путин: для урегулирования вокруг Украины нужны признание Крыма и денацификация

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что урегулирование вокруг Украины возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса", - говорится в сообщении.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Люди стоят в очереди к банкомату во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинВ миреРоссияФранцияЭммануэль МакронСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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