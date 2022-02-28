https://ria.ru/20220228/ukraina-1775639095.html
Путин назвал условия урегулирования ситуации на Украине
Путин назвал условия урегулирования ситуации на Украине - РИА Новости, 28.02.2022
Путин назвал условия урегулирования ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что урегулирование вокруг Украины возможно только при безусловном РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:26
2022-02-28T18:26
2022-02-28T18:37
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
в мире
россия
франция
эммануэль макрон
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что урегулирование вокруг Украины возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, россия, франция, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр, украина
18:26 28.02.2022 (обновлено: 18:37 28.02.2022)
Путин назвал условия урегулирования ситуации на Украине
Президент Путин: для урегулирования вокруг Украины нужны признание Крыма и денацификация