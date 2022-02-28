https://ria.ru/20220228/ukraina-1775639095.html

Путин назвал условия урегулирования ситуации на Украине

Путин назвал условия урегулирования ситуации на Украине - РИА Новости, 28.02.2022

Путин назвал условия урегулирования ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что урегулирование вокруг Украины возможно только при безусловном РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:26

2022-02-28T18:26

2022-02-28T18:37

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

в мире

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франция

эммануэль макрон

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что урегулирование вокруг Украины возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

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Кирилл Волков

владимир путин, в мире, россия, франция, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр, украина