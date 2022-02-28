https://ria.ru/20220228/ukraina-1775611735.html
Швеция направит Украине 52 миллиона долларов
Швеция направит Украине 52 миллиона долларов - РИА Новости, 28.02.2022
Швеция направит Украине 52 миллиона долларов
Швеция направит Украине пять тысяч противотанковых орудий, столько же бронежилетов, 135 тысяч полевых пайков и 52 миллиона долларов, заявила глава шведского МИД РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:42
2022-02-28T16:42
2022-02-28T16:42
обострение ситуации в днр и лнр
анн линде (мид швеции)
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
швеция
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Швеция направит Украине пять тысяч противотанковых орудий, столько же бронежилетов, 135 тысяч полевых пайков и 52 миллиона долларов, заявила глава шведского МИД Анн Линде."Швеция направит военную помощь Украине. Она включает в себя 5000 единиц противотанкового оружия, 5000 шлемов, 5000 бронежилетов и 135 000 полевых пайков. Он также включает в себя 500 миллионов шведских крон (52 миллиона долларов - ред.) для Вооруженных сил Украины", - написала Линде на своей странице в Twitter.Глава МИД также добавила, что общая сумма, которую Швеция выделила Украине на данный момент, составляет около 140 миллионов долларов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775448139.html
https://ria.ru/20220228/nato-1775545287.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/ukraina-1775462254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Швеция направит Украине 52 миллиона долларов
Швеция направит Украине 52 миллиона долларов, противотанковые орудия и бронежилеты