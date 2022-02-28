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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775611735.html
Швеция направит Украине 52 миллиона долларов
Швеция направит Украине 52 миллиона долларов - РИА Новости, 28.02.2022
Швеция направит Украине 52 миллиона долларов
Швеция направит Украине пять тысяч противотанковых орудий, столько же бронежилетов, 135 тысяч полевых пайков и 52 миллиона долларов, заявила глава шведского МИД РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:42
2022-02-28T16:42
обострение ситуации в днр и лнр
анн линде (мид швеции)
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
швеция
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Швеция направит Украине пять тысяч противотанковых орудий, столько же бронежилетов, 135 тысяч полевых пайков и 52 миллиона долларов, заявила глава шведского МИД Анн Линде."Швеция направит военную помощь Украине. Она включает в себя 5000 единиц противотанкового оружия, 5000 шлемов, 5000 бронежилетов и 135 000 полевых пайков. Он также включает в себя 500 миллионов шведских крон (52 миллиона долларов - ред.) для Вооруженных сил Украины", - написала Линде на своей странице в Twitter.Глава МИД также добавила, что общая сумма, которую Швеция выделила Украине на данный момент, составляет около 140 миллионов долларов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775448139.html
https://ria.ru/20220228/nato-1775545287.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/ukraina-1775462254.html
донецкая народная республика
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анн линде (мид швеции), в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, швеция, вооруженные силы рф, украина, донбасс, луганская народная республика, мид швеции
16:42 28.02.2022
 
Швеция направит Украине 52 миллиона долларов

Швеция направит Украине 52 миллиона долларов, противотанковые орудия и бронежилеты

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтокгольм
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Стокгольм
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Швеция направит Украине пять тысяч противотанковых орудий, столько же бронежилетов, 135 тысяч полевых пайков и 52 миллиона долларов, заявила глава шведского МИД Анн Линде.
"Швеция направит военную помощь Украине. Она включает в себя 5000 единиц противотанкового оружия, 5000 шлемов, 5000 бронежилетов и 135 000 полевых пайков. Он также включает в себя 500 миллионов шведских крон (52 миллиона долларов - ред.) для Вооруженных сил Украины", - написала Линде на своей странице в Twitter.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 23:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС намерен предоставить Украине боевые самолеты
Глава МИД также добавила, что общая сумма, которую Швеция выделила Украине на данный момент, составляет около 140 миллионов долларов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
13:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генсек НАТО пообещал Зеленскому усилить поддержку Украины
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
02:52В мире
Джонсон пообещал "сделать все" для оказания оборонительной помощи Украине
Опубликовано: В. Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАнн Линде (МИД Швеции)В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияШвецияВооруженные силы РФУкраинаДонбассЛуганская Народная РеспубликаМИД Швеции
 
 
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