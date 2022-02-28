https://ria.ru/20220228/ukraina-1775611735.html

Швеция направит Украине 52 миллиона долларов

Швеция направит Украине 52 миллиона долларов - РИА Новости, 28.02.2022

Швеция направит Украине 52 миллиона долларов

Швеция направит Украине пять тысяч противотанковых орудий, столько же бронежилетов, 135 тысяч полевых пайков и 52 миллиона долларов, заявила глава шведского МИД РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:42

2022-02-28T16:42

2022-02-28T16:42

обострение ситуации в днр и лнр

анн линде (мид швеции)

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

швеция

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Швеция направит Украине пять тысяч противотанковых орудий, столько же бронежилетов, 135 тысяч полевых пайков и 52 миллиона долларов, заявила глава шведского МИД Анн Линде."Швеция направит военную помощь Украине. Она включает в себя 5000 единиц противотанкового оружия, 5000 шлемов, 5000 бронежилетов и 135 000 полевых пайков. Он также включает в себя 500 миллионов шведских крон (52 миллиона долларов - ред.) для Вооруженных сил Украины", - написала Линде на своей странице в Twitter.Глава МИД также добавила, что общая сумма, которую Швеция выделила Украине на данный момент, составляет около 140 миллионов долларов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775448139.html

https://ria.ru/20220228/nato-1775545287.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/ukraina-1775462254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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