https://ria.ru/20220228/ukraina-1775605633.html

Затяжной конфликт на Украине не входит ни в чьи интересы, заявили в Совфеде

Затяжной конфликт на Украине не входит ни в чьи интересы, заявили в Совфеде - РИА Новости, 28.02.2022

Затяжной конфликт на Украине не входит ни в чьи интересы, заявили в Совфеде

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что конфликт на Украине не будет затяжным, это не в интересах Москвы, Киева, мирового РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:22

2022-02-28T16:22

2022-02-28T16:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

совет федерации рф

украина

владимир джабаров

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_010bb050deadb864774c744028b0ab15.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что конфликт на Украине не будет затяжным, это не в интересах Москвы, Киева, мирового сообщества."Я не думаю, что этот конфликт долго затянется. Это не в наших интересах, не в интересах Украины, мирового сообщества", - сказал парламентарий в ходе брифинга в понедельник. Он подчеркнул, что конфликт в центре Европы чреват втягиванием в него новых участников. По мнению Джабарова, интересантами конфликта на Украине могут быть США и их ближайший союзник Великобритания.Он подчеркнул, что Россия предлагала различные возможности остановить противостояние, "но нас не слушали, и мы только на сутки опередили наступление ВСУ на Донецк и Луганск", - сказал он. Политик отметил, что "нужно стараться завершить операцию в ближайшее время".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/voyna-1775595330.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, совет федерации рф, украина, владимир джабаров, ситуация в днр и лнр