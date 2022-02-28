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В Горловке три человека погибли при обстреле ВСУ общежития, заявили в ДНР

В Горловке три человека погибли при обстреле ВСУ общежития, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022

В Горловке три человека погибли при обстреле ВСУ общежития, заявили в ДНР

По меньшей мере три человека погибли и семеро пострадали в результате обстрела украинскими войсками общежития в Горловке в ДНР, следует из заявления главы... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:20

2022-02-28T16:20

2022-02-28T16:26

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли и семеро пострадали в результате обстрела украинскими войсками общежития в Горловке в ДНР, следует из заявления главы администрации Горловки Ивана Приходько."В результате обстрела ВФУ общежития по улице Кирова, по предварительным данным, ранения различной степени тяжести получили 7 человек, трое погибших. Обстрел продолжается. Количество жертв уточняется", - говорится в заявлении.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка.На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов самопровозглашенной ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7".До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр