16:06 28.02.2022 (обновлено: 16:21 28.02.2022)
В офисе Зеленского рассказали о требованиях Киева на переговорах
Страна.ua: Киев требует на переговорах вывода всех российских войск
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев требует на переговорах вывода всех войск РФ, в том числе из Крыма и Донбасса, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Арестович заявил, что украинская делегация требует на переговорах выведения всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса", - указывается в Telegram-канале "Страна.ua".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Мадина Моргоева