https://ria.ru/20220228/ukraina-1775601391.html

В офисе Зеленского рассказали о требованиях Киева на переговорах

В офисе Зеленского рассказали о требованиях Киева на переговорах - РИА Новости, 28.02.2022

В офисе Зеленского рассказали о требованиях Киева на переговорах

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев требует на переговорах вывода всех войск РФ, в том числе из Крыма и Донбасса,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:06

2022-02-28T16:06

2022-02-28T16:21

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев требует на переговорах вывода всех войск РФ, в том числе из Крыма и Донбасса, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Арестович заявил, что украинская делегация требует на переговорах выведения всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса", - указывается в Telegram-канале "Страна.ua".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/peregovory-1775577039.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр