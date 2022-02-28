https://ria.ru/20220228/ukraina-1775596372.html

Войска ДНР завершают блокирование Мариуполя, заявили в Минобороны

Войска ДНР завершают блокирование Мариуполя, заявили в Минобороны - РИА Новости, 28.02.2022

Войска ДНР завершают блокирование Мариуполя, заявили в Минобороны

Вооруженные силы Донецкой народной республики завершают блокирование Мариуполя, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:51

2022-02-28T15:51

2022-02-28T15:57

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Донецкой народной республики завершают блокирование Мариуполя, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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