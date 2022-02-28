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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775588272.html
Премьер Чехии поддержал срочный прием Украины в ЕС
Премьер Чехии поддержал срочный прием Украины в ЕС - РИА Новости, 28.02.2022
Премьер Чехии поддержал срочный прием Украины в ЕС
Чешский премьер Петр Фиала заявил, что поддерживает обращение Украины о ее срочном приеме в состав Евросоюза. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:24
2022-02-28T15:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
евросоюз
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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ПРАГА, 28 фев - РИА Новости. Чешский премьер Петр Фиала заявил, что поддерживает обращение Украины о ее срочном приеме в состав Евросоюза."Я сторонник стандартных процедур, но сейчас мы находимся в нестандартной ситуации. В данный момент мы должны дать ясно понять, что Украина приветствуется в европейском сообществе демократических стран", - заявил Фиала сетевому изданию Deník N.Ранее в понедельник Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять его страну в состав союза.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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донбасс
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в мире, украина, евросоюз, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
15:24 28.02.2022
 
Премьер Чехии поддержал срочный прием Украины в ЕС

Премьер Чехии Фиала поддержал срочный прием Украины в Евросоюз

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМужчина фотографирует флаги Украины и Евросоюза
Мужчина фотографирует флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Мужчина фотографирует флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 28 фев - РИА Новости. Чешский премьер Петр Фиала заявил, что поддерживает обращение Украины о ее срочном приеме в состав Евросоюза.
"Я сторонник стандартных процедур, но сейчас мы находимся в нестандартной ситуации. В данный момент мы должны дать ясно понять, что Украина приветствуется в европейском сообществе демократических стран", - заявил Фиала сетевому изданию Deník N.
Ранее в понедельник Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять его страну в состав союза.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЕвросоюзДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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