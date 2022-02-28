https://ria.ru/20220228/ukraina-1775588272.html

Премьер Чехии поддержал срочный прием Украины в ЕС

Премьер Чехии поддержал срочный прием Украины в ЕС - РИА Новости, 28.02.2022

Премьер Чехии поддержал срочный прием Украины в ЕС

Чешский премьер Петр Фиала заявил, что поддерживает обращение Украины о ее срочном приеме в состав Евросоюза. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:24

2022-02-28T15:24

2022-02-28T15:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

евросоюз

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ПРАГА, 28 фев - РИА Новости. Чешский премьер Петр Фиала заявил, что поддерживает обращение Украины о ее срочном приеме в состав Евросоюза."Я сторонник стандартных процедур, но сейчас мы находимся в нестандартной ситуации. В данный момент мы должны дать ясно понять, что Украина приветствуется в европейском сообществе демократических стран", - заявил Фиала сетевому изданию Deník N.Ранее в понедельник Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять его страну в состав союза.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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донбасс

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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