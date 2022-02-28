https://ria.ru/20220228/ukraina-1775584373.html

Израиль поддержит в ООН резолюцию с осуждением действий России на Украине

Израиль поддержит в ООН резолюцию с осуждением действий России на Украине - РИА Новости, 28.02.2022

Израиль поддержит в ООН резолюцию с осуждением действий России на Украине

Израиль поддержит резолюцию с осуждением действий России на Украине при голосовании на Генассамблее ООН, сообщил министр иностранных дел еврейского государства... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:10

2022-02-28T15:10

2022-02-28T15:10

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в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Израиль поддержит резолюцию с осуждением действий России на Украине при голосовании на Генассамблее ООН, сообщил министр иностранных дел еврейского государства Яир Лапид в специальном заявлении."Сегодня или завтра Организация Объединенных Наций проголосует за резолюцию, осуждающую российское вторжение на Украину. Израиль присоединится и проголосует за резолюцию вместе с подавляющим большинством стран мира", - сказал Лапид в заявлении, которое транслировала пресс-служба МИД.Глава дипломатического ведомства отметил, что Израиль будет частью международных усилий по оказанию помощи Украине, так как "этого требует моральный и исторический долг".В ближайшие дни на Украину вылетят три самолёта с крупным грузом гуманитарной помощи, включающей тысячи одеял, спальных мешков, медоборудования, палаток и систем для очистки воды.Лапид сказал, что Израиль изучает возможное влияние, которое окажут санкции, объявленные в отношении России. Будет создана межведомственная группа, которая изучит последствия этих санкций для политики и экономики Израиля.В этом же заявлении Лапид отметил, что Израилю приходится считаться с Россией, с которой еврейское государство имеет общую границу безопасности в Сирии, и которая является самой значительной военной силой в этой стране. "Наш механизм сотрудничества с РФ помогает в нашей решительной борьбе против иранских подразделений на нашей северной границе", - сказал Лапид.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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