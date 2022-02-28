https://ria.ru/20220228/ukraina-1775577979.html

Австрия поставит на Украину каски, защитные жилеты и топливо

Австрия поставит на Украину каски, защитные жилеты и топливо - РИА Новости, 28.02.2022

Австрия поставит на Украину каски, защитные жилеты и топливо

Австрия поставит на Украину каски, защитные жилеты и топливо, сообщил в понедельник канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:50

2022-02-28T14:50

2022-02-28T14:53

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ВЕНА, 28 фев - РИА Новости. Австрия поставит на Украину каски, защитные жилеты и топливо, сообщил в понедельник канцлер Австрии Карл Нехаммер."Сегодня я созвал кризисный кабинет федерального правительства: Австрия предоставит Украине гуманитарную помощь. Среди прочего мы поставим каски и защитные жилеты для аварийно-спасательных служб, а также топливо", - написал Нехаммер в своем аккаунте в Twitter.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, австрия, украина, карл нехаммер, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии