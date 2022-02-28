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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775575282.html
Оператор "Киевстар" заблокировал смс-сообщения из России и Белоруссии
Оператор "Киевстар" заблокировал смс-сообщения из России и Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2022
Оператор "Киевстар" заблокировал смс-сообщения из России и Белоруссии
Украинский мобильный оператор "Киевстар" заблокировал смс-сообщения из России и Белоруссии, сообщается в Telegram-канале госспецсвязи Украины в понедельник. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:41
2022-02-28T14:41
обострение ситуации в днр и лнр
технологии
киев
киевстар
россия
белоруссия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинский мобильный оператор "Киевстар" заблокировал смс-сообщения из России и Белоруссии, сообщается в Telegram-канале госспецсвязи Украины в понедельник."В последние дни абонентам начали поступать большое количество спам-сообщений с недостоверной информацией. Поэтому компания решила заблокировать все смс-сообщения из России и Белоруссии на номера "Киевстар". Это очередной решительный шаг по борьбе с дезинформацией", - говорится в сообщении.Также "Киевстар" продолжает использовать все технические возможности и ресурсы, чтобы обеспечивать стабильную работу мобильной связи и интернета. В ряде населенных пунктов из-за длительного обесточивания или повреждения отдельных участков инфраструктуры возникают перегрузки.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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технологии, киев, киевстар, россия, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
14:41 28.02.2022
 
Оператор "Киевстар" заблокировал смс-сообщения из России и Белоруссии

Украинский мобильный оператор "Киевстар" заблокировал смс-сообщения из России и Белоруссии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина с мобильным телефоном в руке
Мужчина с мобильным телефоном в руке - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина с мобильным телефоном в руке. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинский мобильный оператор "Киевстар" заблокировал смс-сообщения из России и Белоруссии, сообщается в Telegram-канале госспецсвязи Украины в понедельник.
"В последние дни абонентам начали поступать большое количество спам-сообщений с недостоверной информацией. Поэтому компания решила заблокировать все смс-сообщения из России и Белоруссии на номера "Киевстар". Это очередной решительный шаг по борьбе с дезинформацией", - говорится в сообщении.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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Россия обязана заблокировать Facebook
Также "Киевстар" продолжает использовать все технические возможности и ресурсы, чтобы обеспечивать стабильную работу мобильной связи и интернета. В ряде населенных пунктов из-за длительного обесточивания или повреждения отдельных участков инфраструктуры возникают перегрузки.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
01:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя заявил о миллионах фейков в соцсетях об операции России на Украине
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРТехнологииКиевКиевстарРоссияБелоруссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонбасс
 
 
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