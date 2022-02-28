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Оператор "Киевстар" заблокировал смс-сообщения из России и Белоруссии

Оператор "Киевстар" заблокировал смс-сообщения из России и Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2022

Оператор "Киевстар" заблокировал смс-сообщения из России и Белоруссии

Украинский мобильный оператор "Киевстар" заблокировал смс-сообщения из России и Белоруссии, сообщается в Telegram-канале госспецсвязи Украины в понедельник. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:41

2022-02-28T14:41

2022-02-28T14:41

обострение ситуации в днр и лнр

технологии

киев

киевстар

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинский мобильный оператор "Киевстар" заблокировал смс-сообщения из России и Белоруссии, сообщается в Telegram-канале госспецсвязи Украины в понедельник."В последние дни абонентам начали поступать большое количество спам-сообщений с недостоверной информацией. Поэтому компания решила заблокировать все смс-сообщения из России и Белоруссии на номера "Киевстар". Это очередной решительный шаг по борьбе с дезинформацией", - говорится в сообщении.Также "Киевстар" продолжает использовать все технические возможности и ресурсы, чтобы обеспечивать стабильную работу мобильной связи и интернета. В ряде населенных пунктов из-за длительного обесточивания или повреждения отдельных участков инфраструктуры возникают перегрузки.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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