https://ria.ru/20220228/ukraina-1775571304.html
Эксперт назвал разместивших украинский флаг в соцсетях лицемерами
Эксперт назвал разместивших украинский флаг в соцсетях лицемерами - РИА Новости, 28.02.2022
Эксперт назвал разместивших украинский флаг в соцсетях лицемерами
Директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma"no Бахтиер Эргашев назвал пользователей соцсетей, выставивших у себя в аккаунтах украинский флаг,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:27
2022-02-28T14:27
2022-02-28T14:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
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донбасс
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ТАШКЕНТ, 28 фев – РИА Новости. Директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma"no Бахтиер Эргашев назвал пользователей соцсетей, выставивших у себя в аккаунтах украинский флаг, лицемерами, забывающими о таких трагических страницах современной украинской истории, как гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года.Эксперт отметил, что сейчас в мире идет формирование жесткого мира многополярности, который сопряжен с формированием новых и отмиранием старых союзов, блоков, альянсов. "Прежде чем вывешивать эти жовто-блакитные (желто-голубые - ред.) флаги, вы бы лучше подумали о тысячных бандах международных террористов, которые стоят у наших границ, "за речкой", в Афгане", - отметил Эргашев."И только не надо мне писать "ах-ах-ах, мы отделяем народ Украины от режима киевского". Народ, который смотрел, как разрушают памятники и барельефы маршала Победы Г.К. Жукова, сломавшего хребет германской военной машине и молчавший, когда улицы переименовывают в честь фашистских прихвостней-Шухевичей, и киевский режим - для меня одно и то же", - добавил эксперт.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220227/oppozitsiya-1775332135.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
14:27 28.02.2022 (обновлено: 14:32 28.02.2022)
Эксперт назвал разместивших украинский флаг в соцсетях лицемерами
Эксперт из Узбекистана Эргашев назвал разместивших украинский флаг в соцсетях лицемерами
ТАШКЕНТ, 28 фев – РИА Новости. Директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma"no Бахтиер Эргашев назвал пользователей соцсетей, выставивших у себя в аккаунтах украинский флаг, лицемерами, забывающими о таких трагических страницах современной украинской истории, как гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года.
"Меня удивляет это лицемерие. Слушайте, вы, любители дозированно-выборочного жалостливого хайпожорства. Где вы были со своими крокодильими слезами, когда забивали железными прутами людей и сжигали их тела в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года? Я что-то не помню на ваших аватарках траурных флагов в эти дни", - написал Эргашев на своей странице в Facebook.
Эксперт отметил, что сейчас в мире идет формирование жесткого мира многополярности, который сопряжен с формированием новых и отмиранием старых союзов, блоков, альянсов. "Прежде чем вывешивать эти жовто-блакитные (желто-голубые - ред.) флаги, вы бы лучше подумали о тысячных бандах международных террористов, которые стоят у наших границ, "за речкой", в Афгане", - отметил Эргашев.
"И только не надо мне писать "ах-ах-ах, мы отделяем народ Украины
от режима киевского". Народ, который смотрел, как разрушают памятники и барельефы маршала Победы Г.К. Жукова, сломавшего хребет германской военной машине и молчавший, когда улицы переименовывают в честь фашистских прихвостней-Шухевичей, и киевский режим - для меня одно и то же", - добавил эксперт.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: О. Фомченкова