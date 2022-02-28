https://ria.ru/20220228/ukraina-1775571304.html

Эксперт назвал разместивших украинский флаг в соцсетях лицемерами

Эксперт назвал разместивших украинский флаг в соцсетях лицемерами - РИА Новости, 28.02.2022

Эксперт назвал разместивших украинский флаг в соцсетях лицемерами

Директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma"no Бахтиер Эргашев назвал пользователей соцсетей, выставивших у себя в аккаунтах украинский флаг,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:27

2022-02-28T14:27

2022-02-28T14:32

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ТАШКЕНТ, 28 фев – РИА Новости. Директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma"no Бахтиер Эргашев назвал пользователей соцсетей, выставивших у себя в аккаунтах украинский флаг, лицемерами, забывающими о таких трагических страницах современной украинской истории, как гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года.Эксперт отметил, что сейчас в мире идет формирование жесткого мира многополярности, который сопряжен с формированием новых и отмиранием старых союзов, блоков, альянсов. "Прежде чем вывешивать эти жовто-блакитные (желто-голубые - ред.) флаги, вы бы лучше подумали о тысячных бандах международных террористов, которые стоят у наших границ, "за речкой", в Афгане", - отметил Эргашев."И только не надо мне писать "ах-ах-ах, мы отделяем народ Украины от режима киевского". Народ, который смотрел, как разрушают памятники и барельефы маршала Победы Г.К. Жукова, сломавшего хребет германской военной машине и молчавший, когда улицы переименовывают в честь фашистских прихвостней-Шухевичей, и киевский режим - для меня одно и то же", - добавил эксперт.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/oppozitsiya-1775332135.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс