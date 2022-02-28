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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Об итогах спецоперации на Украине говорить преждевременно, заявили в Кремле
Об итогах спецоперации на Украине говорить преждевременно, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.02.2022
Об итогах спецоперации на Украине говорить преждевременно, заявили в Кремле
Об итогах и эффективности специальной операции по демилитаризации Украины говорить преждевременно, надо дождаться ее завершения, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:22
2022-02-28T13:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Об итогах и эффективности специальной операции по демилитаризации Украины говорить преждевременно, надо дождаться ее завершения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина
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в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, владимир путин, дмитрий песков
13:22 28.02.2022
 
Об итогах спецоперации на Украине говорить преждевременно, заявили в Кремле

Песков: об итогах и эффективности спецоперации на Украине говорить преждевременно

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ во время дежурства на территории Чернобыльской АЭС
Военнослужащий ВС РФ во время дежурства на территории Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий ВС РФ во время дежурства на территории Чернобыльской АЭС
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Об итогах и эффективности специальной операции по демилитаризации Украины говорить преждевременно, надо дождаться ее завершения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Первую информацию, наверное, лучше адресовывать военным. Не думаю, что сейчас время говорить о каких-то итогах операции или ее эффективности, нужно дождаться завершения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, довольно ли военное командование и президент РФ тем, как идет ход военной операции на Украине.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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