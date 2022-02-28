Об итогах спецоперации на Украине говорить преждевременно, заявили в Кремле
Песков: об итогах и эффективности спецоперации на Украине говорить преждевременно
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ во время дежурства на территории Чернобыльской АЭС
Военнослужащий ВС РФ во время дежурства на территории Чернобыльской АЭС
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Об итогах и эффективности специальной операции по демилитаризации Украины говорить преждевременно, надо дождаться ее завершения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Первую информацию, наверное, лучше адресовывать военным. Не думаю, что сейчас время говорить о каких-то итогах операции или ее эффективности, нужно дождаться завершения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, довольно ли военное командование и президент РФ тем, как идет ход военной операции на Украине.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Опубликовано: О. Фомченкова