https://ria.ru/20220228/ukraina-1775549961.html

Об итогах спецоперации на Украине говорить преждевременно, заявили в Кремле

Об итогах спецоперации на Украине говорить преждевременно, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.02.2022

Об итогах спецоперации на Украине говорить преждевременно, заявили в Кремле

Об итогах и эффективности специальной операции по демилитаризации Украины говорить преждевременно, надо дождаться ее завершения, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:22

2022-02-28T13:22

2022-02-28T13:22

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Об итогах и эффективности специальной операции по демилитаризации Украины говорить преждевременно, надо дождаться ее завершения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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