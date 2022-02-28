https://ria.ru/20220228/ukraina-1775537587.html

Сейм Латвии разрешил жителям служить в украинских войсках, пишут СМИ

Сейм Латвии разрешил жителям служить в украинских войсках, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2022

Сейм Латвии разрешил жителям служить в украинских войсках, пишут СМИ

Сейм Латвии в cрочном порядке утвердил поправки в законы, разрешающие гражданам в порядке исключения служить в украинских войсках, а также постановил, что... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:44

2022-02-28T12:44

2022-02-28T12:52

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РИГА, 28 фев – РИА Новости. Сейм Латвии в cрочном порядке утвердил поправки в законы, разрешающие гражданам в порядке исключения служить в украинских войсках, а также постановил, что служба там не будет ограничением для получения латвийского гражданства в порядке натурализации, сообщает агентство Sputnik Латвия."В повестке дня сейма сегодня были два законопроекта, разработанные в срочном порядке по инициативе парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Оба законопроекта были утверждены единогласно в срочном порядке в двух чтениях в течение 20 минут", - сообщает агентство.Законодательные изменения вступают в силу уже во вторник.В закон "О национальной безопасности" внесена поправка, которая снимает запрет на службу граждан Латвии в вооруженных силах иностранных государств, если речь идет об Украине. В закон "О гражданстве" внесены изменения, предусматривающие, что служба в украинских войсках не будет рассматриваться обстоятельством, которое ограничивает права лица получить гражданство в натурализационном порядке или рассматриваться как причина для лишения гражданства Латвии.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, москва, россия, латвия, признание днр и лнр в россии