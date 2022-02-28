12:44 28.02.2022 (обновлено: 12:52 28.02.2022)
Сейм Латвии разрешил жителям служить в украинских войсках, пишут СМИ
Sputnik Латвия: сейм Латвии разрешил жителям республики служить в украинских войсках
Здание Сейма Латвии
РИГА, 28 фев – РИА Новости. Сейм Латвии в cрочном порядке утвердил поправки в законы, разрешающие гражданам в порядке исключения служить в украинских войсках, а также постановил, что служба там не будет ограничением для получения латвийского гражданства в порядке натурализации, сообщает агентство Sputnik Латвия.
"В повестке дня сейма сегодня были два законопроекта, разработанные в срочном порядке по инициативе парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Оба законопроекта были утверждены единогласно в срочном порядке в двух чтениях в течение 20 минут", - сообщает агентство.
Законодательные изменения вступают в силу уже во вторник.
В закон "О национальной безопасности" внесена поправка, которая снимает запрет на службу граждан Латвии в вооруженных силах иностранных государств, если речь идет об Украине. В закон "О гражданстве" внесены изменения, предусматривающие, что служба в украинских войсках не будет рассматриваться обстоятельством, которое ограничивает права лица получить гражданство в натурализационном порядке или рассматриваться как причина для лишения гражданства Латвии.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Опубликовано: М. Моргоева