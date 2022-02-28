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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775537587.html
Сейм Латвии разрешил жителям служить в украинских войсках, пишут СМИ
Сейм Латвии разрешил жителям служить в украинских войсках, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2022
Сейм Латвии разрешил жителям служить в украинских войсках, пишут СМИ
Сейм Латвии в cрочном порядке утвердил поправки в законы, разрешающие гражданам в порядке исключения служить в украинских войсках, а также постановил, что... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:44
2022-02-28T12:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
москва
россия
латвия
признание днр и лнр в россии
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РИГА, 28 фев – РИА Новости. Сейм Латвии в cрочном порядке утвердил поправки в законы, разрешающие гражданам в порядке исключения служить в украинских войсках, а также постановил, что служба там не будет ограничением для получения латвийского гражданства в порядке натурализации, сообщает агентство Sputnik Латвия."В повестке дня сейма сегодня были два законопроекта, разработанные в срочном порядке по инициативе парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Оба законопроекта были утверждены единогласно в срочном порядке в двух чтениях в течение 20 минут", - сообщает агентство.Законодательные изменения вступают в силу уже во вторник.В закон "О национальной безопасности" внесена поправка, которая снимает запрет на службу граждан Латвии в вооруженных силах иностранных государств, если речь идет об Украине. В закон "О гражданстве" внесены изменения, предусматривающие, что служба в украинских войсках не будет рассматриваться обстоятельством, которое ограничивает права лица получить гражданство в натурализационном порядке или рассматриваться как причина для лишения гражданства Латвии.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, москва, россия, латвия, признание днр и лнр в россии
12:44 28.02.2022 (обновлено: 12:52 28.02.2022)
 
Сейм Латвии разрешил жителям служить в украинских войсках, пишут СМИ

Sputnik Латвия: сейм Латвии разрешил жителям республики служить в украинских войсках

© РИА Новости / Андрей КамышевЗдание Сейма Латвии
Здание Сейма Латвии - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Андрей Камышев
Здание Сейма Латвии
Читать ria.ru в
РИГА, 28 фев – РИА Новости. Сейм Латвии в cрочном порядке утвердил поправки в законы, разрешающие гражданам в порядке исключения служить в украинских войсках, а также постановил, что служба там не будет ограничением для получения латвийского гражданства в порядке натурализации, сообщает агентство Sputnik Латвия.
"В повестке дня сейма сегодня были два законопроекта, разработанные в срочном порядке по инициативе парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Оба законопроекта были утверждены единогласно в срочном порядке в двух чтениях в течение 20 минут", - сообщает агентство.
Законодательные изменения вступают в силу уже во вторник.
В закон "О национальной безопасности" внесена поправка, которая снимает запрет на службу граждан Латвии в вооруженных силах иностранных государств, если речь идет об Украине. В закон "О гражданстве" внесены изменения, предусматривающие, что служба в украинских войсках не будет рассматриваться обстоятельством, которое ограничивает права лица получить гражданство в натурализационном порядке или рассматриваться как причина для лишения гражданства Латвии.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 17:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На Украине заявили о формировании иностранного легиона
Опубликовано: М. Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинМоскваРоссияЛатвияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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