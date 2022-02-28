Министр обороны Болгарии отказался уходить в отставку из-за слов об Украине
Министр обороны Болгарии Янев отказался уходить в отставку из-за высказываний по Украине
РИМ, 28 фев – РИА Новости. Глава оборонного ведомства Болгарии Стефан Янев сообщил, что не собирается самостоятельно уходить в отставку ввиду критики, обрушившейся на него после заявлений об ограниченном характере военной операции РФ на Украине.
"Не ждите, что я подам в отставку в этой геополитической ситуации. Мои полномочия министра обороны этого не предполагают", - написал Янев на своей странице в Facebook.
По его словам, вопрос о его отставке носит чисто процедурный характер и является демонстрацией воли парламентского большинства.
Кроме того, глава минобороны отметил, что звучащие в его адрес обвинения в том, что он выступает в роли проводника российских интересов, не соответствуют действительности.
Скандал вокруг Янева разгорелся в конце прошлой недели, когда он высказал мнение о том, что спецоперация вооруженных сил РФ на территории Украины является не войной, а военной интервенцией.
В ответ премьер-министр Кирил Петков заявил, что представители правящей в Болгарии коалиции стали настаивать на его уходе с должности, а в понедельник и сам присоединился к этим требованиям.
"Я потребовал отставки Стефана Янева. Военный министр не может использовать слово "операция", когда идет речь о войне. Никакой министр не может иметь свою внешнюю политику", - заявил глава правительства в понедельник журналистам. Он уточнил, что предложение об отставке будет рассмотрено в понедельник на заседании правительства и принято на заседании Народного собрания во вторник. Коалиционные партнеры эту инициативу поддержали.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.