https://ria.ru/20220228/ukraina-1775532429.html
РКН: под видом рекламы Google распространяются фейки о "жертвах" в армии
РКН: под видом рекламы Google распространяются фейки о "жертвах" в армии - РИА Новости, 28.02.2022
РКН: под видом рекламы Google распространяются фейки о "жертвах" в армии
Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к контекстной рекламе, под видом которой передаются недостоверные материалы о "многочисленных жертвах" ВС РФ РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:23
2022-02-28T12:23
2022-02-28T12:23
обострение ситуации в днр и лнр
технологии
google
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
украина
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к контекстной рекламе, под видом которой передаются недостоверные материалы о "многочисленных жертвах" ВС РФ на Украине, сообщает ведомство в понедельник."На отдельных российских интернет-ресурсах Роскомнадзор выявил факты демонстрации недостоверной общественно-значимой информации, размещенной в рамках контекстной рекламы Google Ads. Такие сообщения содержат недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины в ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины", - говорится в сообщении.Роскомнадзор направил письмо в адрес Google LLC с требованием "незамедлительно ограничить доступ к подобного рода недостоверным материалам в рамках контекстной рекламы Google Ads".Также ведомство предупреждает владельцев российских интернет-ресурсов и рекламных сетей об ответственности за распространение контекстной рекламы, содержащей "недостоверную общественно значимую информацию". Такое правонарушение влечет штраф до 5 миллионов рублей.Кроме того, на основании требований Генпрокуратуры Роскомнадзор будет блокировать интернет-ресурсы, на которых размещается подобная информация. Материалы по таким делам будут передаваться в Следственный комитет для привлечения владельцев таких ресурсов к уголовной ответственности.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, google, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
РКН: под видом рекламы Google распространяются фейки о "жертвах" в армии
РКН потребовал от Google ограничить рекламу с данными о "жертвах" среди российских военных