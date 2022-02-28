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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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РКН: под видом рекламы Google распространяются фейки о "жертвах" в армии
РКН: под видом рекламы Google распространяются фейки о "жертвах" в армии - РИА Новости, 28.02.2022
РКН: под видом рекламы Google распространяются фейки о "жертвах" в армии
Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к контекстной рекламе, под видом которой передаются недостоверные материалы о "многочисленных жертвах" ВС РФ РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:23
2022-02-28T12:23
обострение ситуации в днр и лнр
технологии
google
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
украина
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к контекстной рекламе, под видом которой передаются недостоверные материалы о "многочисленных жертвах" ВС РФ на Украине, сообщает ведомство в понедельник."На отдельных российских интернет-ресурсах Роскомнадзор выявил факты демонстрации недостоверной общественно-значимой информации, размещенной в рамках контекстной рекламы Google Ads. Такие сообщения содержат недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины в ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины", - говорится в сообщении.Роскомнадзор направил письмо в адрес Google LLC с требованием "незамедлительно ограничить доступ к подобного рода недостоверным материалам в рамках контекстной рекламы Google Ads".Также ведомство предупреждает владельцев российских интернет-ресурсов и рекламных сетей об ответственности за распространение контекстной рекламы, содержащей "недостоверную общественно значимую информацию". Такое правонарушение влечет штраф до 5 миллионов рублей.Кроме того, на основании требований Генпрокуратуры Роскомнадзор будет блокировать интернет-ресурсы, на которых размещается подобная информация. Материалы по таким делам будут передаваться в Следственный комитет для привлечения владельцев таких ресурсов к уголовной ответственности.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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технологии, google, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
12:23 28.02.2022
 
РКН: под видом рекламы Google распространяются фейки о "жертвах" в армии

РКН потребовал от Google ограничить рекламу с данными о "жертвах" среди российских военных

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к контекстной рекламе, под видом которой передаются недостоверные материалы о "многочисленных жертвах" ВС РФ на Украине, сообщает ведомство в понедельник.
"На отдельных российских интернет-ресурсах Роскомнадзор выявил факты демонстрации недостоверной общественно-значимой информации, размещенной в рамках контекстной рекламы Google Ads. Такие сообщения содержат недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины в ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины", - говорится в сообщении.
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Роскомнадзор направил письмо в адрес Google LLC с требованием "незамедлительно ограничить доступ к подобного рода недостоверным материалам в рамках контекстной рекламы Google Ads".
Также ведомство предупреждает владельцев российских интернет-ресурсов и рекламных сетей об ответственности за распространение контекстной рекламы, содержащей "недостоверную общественно значимую информацию". Такое правонарушение влечет штраф до 5 миллионов рублей.
Кроме того, на основании требований Генпрокуратуры Роскомнадзор будет блокировать интернет-ресурсы, на которых размещается подобная информация. Материалы по таким делам будут передаваться в Следственный комитет для привлечения владельцев таких ресурсов к уголовной ответственности.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
01:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя заявил о миллионах фейков в соцсетях об операции России на Украине
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРТехнологииGoogleРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонбасс
 
 
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