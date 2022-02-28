https://ria.ru/20220228/ukraina-1775532429.html

РКН: под видом рекламы Google распространяются фейки о "жертвах" в армии

РКН: под видом рекламы Google распространяются фейки о "жертвах" в армии - РИА Новости, 28.02.2022

РКН: под видом рекламы Google распространяются фейки о "жертвах" в армии

Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к контекстной рекламе, под видом которой передаются недостоверные материалы о "многочисленных жертвах" ВС РФ РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:23

2022-02-28T12:23

2022-02-28T12:23

обострение ситуации в днр и лнр

технологии

google

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

украина

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к контекстной рекламе, под видом которой передаются недостоверные материалы о "многочисленных жертвах" ВС РФ на Украине, сообщает ведомство в понедельник."На отдельных российских интернет-ресурсах Роскомнадзор выявил факты демонстрации недостоверной общественно-значимой информации, размещенной в рамках контекстной рекламы Google Ads. Такие сообщения содержат недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины в ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины", - говорится в сообщении.Роскомнадзор направил письмо в адрес Google LLC с требованием "незамедлительно ограничить доступ к подобного рода недостоверным материалам в рамках контекстной рекламы Google Ads".Также ведомство предупреждает владельцев российских интернет-ресурсов и рекламных сетей об ответственности за распространение контекстной рекламы, содержащей "недостоверную общественно значимую информацию". Такое правонарушение влечет штраф до 5 миллионов рублей.Кроме того, на основании требований Генпрокуратуры Роскомнадзор будет блокировать интернет-ресурсы, на которых размещается подобная информация. Материалы по таким делам будут передаваться в Следственный комитет для привлечения владельцев таких ресурсов к уголовной ответственности.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/facebook-1775209241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, google, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс