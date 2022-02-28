https://ria.ru/20220228/ukraina-1775532103.html

Украинские военные стали регулярно бросать оружие, заявили в ДНР

Украинские военные стали регулярно бросать оружие, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022

Украинские военные стали регулярно бросать оружие, заявили в ДНР

Случаи, когда украинские войска бросают оружие, стали регулярными, заявил РИА Новости советник председателя правительства Донецкой народной республики Ян Гагин. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:23

2022-02-28T12:23

2022-02-28T12:25

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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Случаи, когда украинские войска бросают оружие, стали регулярными, заявил РИА Новости советник председателя правительства Донецкой народной республики Ян Гагин."Противник, отступая, оставляет очень много оружия, они просто бегут, в отдельных местах они просто обращаются в бегство, бросая и личные вещи, там какой-то скарб, в том числе, оружие, которое было поставлено их заокеанскими партнерами и европейскими партнерами. Это и противотанковые ракеты, это и стрелковое оружие, много, и обмундирование и элементы экипировки, да, это все есть и при случае вы это сможете потом увидеть в корпусе", - сказал он.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775341025.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, донбасс