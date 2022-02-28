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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775532103.html
Украинские военные стали регулярно бросать оружие, заявили в ДНР
Украинские военные стали регулярно бросать оружие, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022
Украинские военные стали регулярно бросать оружие, заявили в ДНР
Случаи, когда украинские войска бросают оружие, стали регулярными, заявил РИА Новости советник председателя правительства Донецкой народной республики Ян Гагин. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:23
2022-02-28T12:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Случаи, когда украинские войска бросают оружие, стали регулярными, заявил РИА Новости советник председателя правительства Донецкой народной республики Ян Гагин."Противник, отступая, оставляет очень много оружия, они просто бегут, в отдельных местах они просто обращаются в бегство, бросая и личные вещи, там какой-то скарб, в том числе, оружие, которое было поставлено их заокеанскими партнерами и европейскими партнерами. Это и противотанковые ракеты, это и стрелковое оружие, много, и обмундирование и элементы экипировки, да, это все есть и при случае вы это сможете потом увидеть в корпусе", - сказал он.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
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в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, донбасс
12:23 28.02.2022 (обновлено: 12:25 28.02.2022)
 
Украинские военные стали регулярно бросать оружие, заявили в ДНР

Советник премьера ДНР Гагин: случаи, когда украинские военные бросают оружие, регулярны

© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие, сдавшиеся в плен народной милиции ДНР. Кадр видео
Украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен народной милиции ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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Украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен народной милиции ДНР. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Случаи, когда украинские войска бросают оружие, стали регулярными, заявил РИА Новости советник председателя правительства Донецкой народной республики Ян Гагин.
"Противник, отступая, оставляет очень много оружия, они просто бегут, в отдельных местах они просто обращаются в бегство, бросая и личные вещи, там какой-то скарб, в том числе, оружие, которое было поставлено их заокеанскими партнерами и европейскими партнерами. Это и противотанковые ракеты, это и стрелковое оружие, много, и обмундирование и элементы экипировки, да, это все есть и при случае вы это сможете потом увидеть в корпусе", - сказал он.
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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Опубликовано: К. Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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