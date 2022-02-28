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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775528875.html
Литва попросит МУС расследовать "преступления Москвы и Минска" на Украине
Литва попросит МУС расследовать "преступления Москвы и Минска" на Украине - РИА Новости, 28.02.2022
Литва попросит МУС расследовать "преступления Москвы и Минска" на Украине
Литва попросит Международный уголовный суд начать расследование якобы "военных преступлений и преступлений против человечности" на Украине со стороны РФ и... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:10
2022-02-28T12:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Литва попросит Международный уголовный суд начать расследование якобы "военных преступлений и преступлений против человечности" на Украине со стороны РФ и Минска, сообщило литовское правительство."Сегодня правительство согласилось с инициативой министерств юстиции и иностранных дел обратиться к прокурору Международного уголовного суда с просьбой начать расследование из-за военных преступлений и преступлений против человечности со стороны России и Белоруссии", - говорится в сообщении на сайте правительства Литвы.Кабмин заявляет, что поднимается вопрос об ответственности конкретных лиц в руководстве двух стран, "ответственных за принятие решений".По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, "мы быстро реагируем на нарушение международного права и стремимся правовыми средствами помочь Украине начать расследование в Международном уголовном суде".Ранее Международный уголовный суд в Гааге подтвердил получение от Украины заявления о возбуждении дела против России о геноциде, в этом иске Киев отрицает акты геноцида в Луганской и Донецкой областях, о которых заявляет РФ.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева. В обращении он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
12:10 28.02.2022 (обновлено: 12:40 28.02.2022)
 
Литва попросит МУС расследовать "преступления Москвы и Минска" на Украине

Литва попросит МУС расследовать "преступления на Украине" со стороны России и Белоруссии

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Литва попросит Международный уголовный суд начать расследование якобы "военных преступлений и преступлений против человечности" на Украине со стороны РФ и Минска, сообщило литовское правительство.
"Сегодня правительство согласилось с инициативой министерств юстиции и иностранных дел обратиться к прокурору Международного уголовного суда с просьбой начать расследование из-за военных преступлений и преступлений против человечности со стороны России и Белоруссии", - говорится в сообщении на сайте правительства Литвы.
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
Кабмин заявляет, что поднимается вопрос об ответственности конкретных лиц в руководстве двух стран, "ответственных за принятие решений".
По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, "мы быстро реагируем на нарушение международного права и стремимся правовыми средствами помочь Украине начать расследование в Международном уголовном суде".
Ранее Международный уголовный суд в Гааге подтвердил получение от Украины заявления о возбуждении дела против России о геноциде, в этом иске Киев отрицает акты геноцида в Луганской и Донецкой областях, о которых заявляет РФ.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева. В обращении он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: О. Фомченкова
 
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