12:10 28.02.2022 (обновлено: 12:40 28.02.2022)
Литва попросит МУС расследовать "преступления Москвы и Минска" на Украине
Литва попросит МУС расследовать "преступления на Украине" со стороны России и Белоруссии
© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Литва попросит Международный уголовный суд начать расследование якобы "военных преступлений и преступлений против человечности" на Украине со стороны РФ и Минска, сообщило литовское правительство.
"Сегодня правительство согласилось с инициативой министерств юстиции и иностранных дел обратиться к прокурору Международного уголовного суда с просьбой начать расследование из-за военных преступлений и преступлений против человечности со стороны России и Белоруссии", - говорится в сообщении на сайте правительства Литвы.
Кабмин заявляет, что поднимается вопрос об ответственности конкретных лиц в руководстве двух стран, "ответственных за принятие решений".
По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, "мы быстро реагируем на нарушение международного права и стремимся правовыми средствами помочь Украине начать расследование в Международном уголовном суде".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева. В обращении он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: О. Фомченкова