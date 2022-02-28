https://ria.ru/20220228/ukraina-1775527778.html

Украинские националисты грабят территории перед отступлением, заявили в ДНР

Украинские националисты грабят территории перед отступлением, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022

Украинские националисты грабят территории перед отступлением, заявили в ДНР

Украинские националисты грабят территории Донецкой области перед отступлением, заявил РИА Новости советник председателя правительства Донецкой народной... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:06

2022-02-28T12:06

2022-02-28T12:18

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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Украинские националисты грабят территории Донецкой области перед отступлением, заявил РИА Новости советник председателя правительства Донецкой народной республики Ян Гагин."Здесь важно упомянуть, что в данный момент на территориях временно оккупированных Украиной царит полный хаос. Это мародерство, там орудуют банды уголовников, банды дезертиров при том, что сами представители "правого сектора" (украинская экстремистская организация, запрещена в РФ - ред.), националистов и вооруженных сил Украины занимаются неприкрытыми грабежами по всей территории, тем самым создавая дефицит и продуктов питания, и товаров первой необходимости и, соответственно, медикаментов", - сказал он. По словам Гагина, "они просто берут все, что им надо, в том числе и автотранспорт у гражданских"."Что касается восстановления, сейчас перед правительством Донецкой народной республики стоит сложная задача - проводить аудит потребностей, аудит самого ущерба, аудит потребностей населения, вообще в чем-то на той территории, но опять же эта работа осложнена тем, что там пока ведутся активные боевые действия, но аудит уже ведется, и в некоторых местах помощь населению уже оказывается", - отметил он.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донецкая народная республика, россия