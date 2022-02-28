12:02 28.02.2022 (обновлено: 12:28 28.02.2022)
Зеленский выпустит из-под стражи бывших участников боевых действий
Президент Украины Зеленский освободит из-под стражи бывших участников боевых действий
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что принято решение освободить из-под стражи участников боевых действий с реальным военным опытом, чтобы они загладили свою вину.
"Было одобрено решение непростое с моральной точки зрения, но полезное с точки зрения нашей защиты. В условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны. Также с некоторых людей-участников АТО снимаются все санкции. Ключевое сейчас - оборона", - сказал он в своем обращении.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook, что жителям Киева раздали около 18 тысяч автоматов. Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие, но не короткоствольное. Законопроект разрешает использование гражданского огнестрельного оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. После решения украинских властей местные СМИ начали сообщать о случаях мародёрства.
Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива утверждал, что в Киеве территориальная оборона расстреливает людей на улицах, убиты десятки граждан.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Опубликовано: К. Волков