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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775526677.html
Зеленский выпустит из-под стражи бывших участников боевых действий
Зеленский выпустит из-под стражи бывших участников боевых действий - РИА Новости, 28.02.2022
Зеленский выпустит из-под стражи бывших участников боевых действий
Владимир Зеленский сообщил, что принято решение освободить из-под стражи участников боевых действий с реальным военным опытом, чтобы они загладили свою вину. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:02
2022-02-28T12:28
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что принято решение освободить из-под стражи участников боевых действий с реальным военным опытом, чтобы они загладили свою вину."Было одобрено решение непростое с моральной точки зрения, но полезное с точки зрения нашей защиты. В условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны. Также с некоторых людей-участников АТО снимаются все санкции. Ключевое сейчас - оборона", - сказал он в своем обращении.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook, что жителям Киева раздали около 18 тысяч автоматов. Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие, но не короткоствольное. Законопроект разрешает использование гражданского огнестрельного оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. После решения украинских властей местные СМИ начали сообщать о случаях мародёрства.Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива утверждал, что в Киеве территориальная оборона расстреливает людей на улицах, убиты десятки граждан.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775396224.html
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
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украина, в мире, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
12:02 28.02.2022 (обновлено: 12:28 28.02.2022)
 
Зеленский выпустит из-под стражи бывших участников боевых действий

Президент Украины Зеленский освободит из-под стражи бывших участников боевых действий

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что принято решение освободить из-под стражи участников боевых действий с реальным военным опытом, чтобы они загладили свою вину.
"Было одобрено решение непростое с моральной точки зрения, но полезное с точки зрения нашей защиты. В условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны. Также с некоторых людей-участников АТО снимаются все санкции. Ключевое сейчас - оборона", - сказал он в своем обращении.
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Вчера, 16:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СМИ: экс-главаря украинского батальона "Торнадо" выпустят из тюрьмы воевать
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook, что жителям Киева раздали около 18 тысяч автоматов. Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие, но не короткоствольное. Законопроект разрешает использование гражданского огнестрельного оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. После решения украинских властей местные СМИ начали сообщать о случаях мародёрства.
Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива утверждал, что в Киеве территориальная оборона расстреливает людей на улицах, убиты десятки граждан.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
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Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Геноцид, над которым смеется Европа
Опубликовано: К. Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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