https://ria.ru/20220228/ukraina-1775526677.html

Зеленский выпустит из-под стражи бывших участников боевых действий

Зеленский выпустит из-под стражи бывших участников боевых действий - РИА Новости, 28.02.2022

Зеленский выпустит из-под стражи бывших участников боевых действий

Владимир Зеленский сообщил, что принято решение освободить из-под стражи участников боевых действий с реальным военным опытом, чтобы они загладили свою вину. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:02

2022-02-28T12:02

2022-02-28T12:28

обострение ситуации в днр и лнр

украина

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владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что принято решение освободить из-под стражи участников боевых действий с реальным военным опытом, чтобы они загладили свою вину."Было одобрено решение непростое с моральной точки зрения, но полезное с точки зрения нашей защиты. В условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны. Также с некоторых людей-участников АТО снимаются все санкции. Ключевое сейчас - оборона", - сказал он в своем обращении.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook, что жителям Киева раздали около 18 тысяч автоматов. Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие, но не короткоствольное. Законопроект разрешает использование гражданского огнестрельного оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. После решения украинских властей местные СМИ начали сообщать о случаях мародёрства.Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива утверждал, что в Киеве территориальная оборона расстреливает людей на улицах, убиты десятки граждан.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775396224.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр