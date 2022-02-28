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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775519606.html
Украина на переговорах призовет вывести российские войска
Украина на переговорах призовет вывести российские войска - РИА Новости, 28.02.2022
Украина на переговорах призовет вывести российские войска
Ключевым вопросом переговоров между представителями Москвы и Киева станет немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины, сообщает офис... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:41
2022-02-28T12:32
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
белоруссия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ключевым вопросом переговоров между представителями Москвы и Киева станет немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины, сообщает офис Владимира Зеленского."Ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины", - говорится в сообщении офиса президента Украины в Telegram-канале.Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775497931.html
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россия, украина, в мире, белоруссия, ситуация в днр и лнр
11:41 28.02.2022 (обновлено: 12:32 28.02.2022)
 
Украина на переговорах призовет вывести российские войска

Офис Зеленского назвал вывод российских войск с Украины ключевым вопросом переговоров

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Переговоры России и Украины в Гомельской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ключевым вопросом переговоров между представителями Москвы и Киева станет немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины, сообщает офис Владимира Зеленского.
"Ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины", - говорится в сообщении офиса президента Украины в Telegram-канале.
Глава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский перед пресс-конференцией российской делегации по ситуации с Украиной в Минск - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мединский: Россия заинтересована как можно быстрее договориться с Украиной
Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Глава фракции Слуга народа в Верховной раде Давид Арахамия - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
06:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Член делегации Украины на переговорах с Россией поделился своими ожиданиями
Опубликовано: К. Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВ миреБелоруссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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