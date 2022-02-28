https://ria.ru/20220228/ukraina-1775519606.html

Украина на переговорах призовет вывести российские войска

Украина на переговорах призовет вывести российские войска - РИА Новости, 28.02.2022

Украина на переговорах призовет вывести российские войска

Ключевым вопросом переговоров между представителями Москвы и Киева станет немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины, сообщает офис... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:41

2022-02-28T11:41

2022-02-28T12:32

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ключевым вопросом переговоров между представителями Москвы и Киева станет немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины, сообщает офис Владимира Зеленского."Ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины", - говорится в сообщении офиса президента Украины в Telegram-канале.Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/peregovory-1775497931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, белоруссия, ситуация в днр и лнр