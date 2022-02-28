В Париже заявили, что ЕС не воюет на Украине, но помогает ей оружием
Госсекретарь при МИД Франции Бон заявил, что ЕС не воюет на Украине, но помогает оружием
Здание МИД Франции
ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Евросоюз и, в частности, Франция не являются воюющей стороной на Украине, но оказывают ей помощь, в том числе оружием, заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.
"Европейский союз, Франция или союзники по НАТО не ведут войну на территории Украины. Но надо говорить ясно: идет война в Европе, идет война в европейской демократии, которую захватывают. Это Украина. И это страна соседствует с несколькими странами Евросоюза. И мы ей помогаем, в том числе смертоносным оружием, о чем вчера объявил Европейский союз", - сказал Бон в эфире радиостанции Europe 1.
Он подчеркнул, что ЕС не ведет операции на Украине. "Мы помогает украинцам защищаться, потому что они атакованы и также потому что наша безопасность на кону. Мы не воюющая сторона, но мы помогаем Украине", - отметил Бон.
В воскресенье главы МИД ЕС договорились направить беспрецедентную помощь украинской армии, профинансировать поставки оружия на 450 миллионов евро и оборудования на 50 миллионов.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Опубликовано: К. Волков