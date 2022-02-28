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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775512068.html
В Париже заявили, что ЕС не воюет на Украине, но помогает ей оружием
В Париже заявили, что ЕС не воюет на Украине, но помогает ей оружием - РИА Новости, 28.02.2022
В Париже заявили, что ЕС не воюет на Украине, но помогает ей оружием
Евросоюз и, в частности, Франция не являются воюющей стороной на Украине, но оказывают ей помощь, в том числе оружием, заявил госсекретарь при французском МИД... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:16
2022-02-28T11:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
франция
мид франции‎
украина
россия
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Евросоюз и, в частности, Франция не являются воюющей стороной на Украине, но оказывают ей помощь, в том числе оружием, заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон."Европейский союз, Франция или союзники по НАТО не ведут войну на территории Украины. Но надо говорить ясно: идет война в Европе, идет война в европейской демократии, которую захватывают. Это Украина. И это страна соседствует с несколькими странами Евросоюза. И мы ей помогаем, в том числе смертоносным оружием, о чем вчера объявил Европейский союз", - сказал Бон в эфире радиостанции Europe 1. Он подчеркнул, что ЕС не ведет операции на Украине. "Мы помогает украинцам защищаться, потому что они атакованы и также потому что наша безопасность на кону. Мы не воюющая сторона, но мы помогаем Украине", - отметил Бон.В воскресенье главы МИД ЕС договорились направить беспрецедентную помощь украинской армии, профинансировать поставки оружия на 450 миллионов евро и оборудования на 50 миллионов.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
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Кирилл Волков
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в мире, франция, мид франции‎, украина, россия, евросоюз, ситуация в днр и лнр
11:16 28.02.2022
 
В Париже заявили, что ЕС не воюет на Украине, но помогает ей оружием

Госсекретарь при МИД Франции Бон заявил, что ЕС не воюет на Украине, но помогает оружием

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Евросоюз и, в частности, Франция не являются воюющей стороной на Украине, но оказывают ей помощь, в том числе оружием, заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.
"Европейский союз, Франция или союзники по НАТО не ведут войну на территории Украины. Но надо говорить ясно: идет война в Европе, идет война в европейской демократии, которую захватывают. Это Украина. И это страна соседствует с несколькими странами Евросоюза. И мы ей помогаем, в том числе смертоносным оружием, о чем вчера объявил Европейский союз", - сказал Бон в эфире радиостанции Europe 1.
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
Он подчеркнул, что ЕС не ведет операции на Украине. "Мы помогает украинцам защищаться, потому что они атакованы и также потому что наша безопасность на кону. Мы не воюющая сторона, но мы помогаем Украине", - отметил Бон.
В воскресенье главы МИД ЕС договорились направить беспрецедентную помощь украинской армии, профинансировать поставки оружия на 450 миллионов евро и оборудования на 50 миллионов.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: К. Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреФранцияМИД Франции‎УкраинаРоссияЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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