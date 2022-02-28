https://ria.ru/20220228/ukraina-1775512068.html

В Париже заявили, что ЕС не воюет на Украине, но помогает ей оружием

В Париже заявили, что ЕС не воюет на Украине, но помогает ей оружием - РИА Новости, 28.02.2022

В Париже заявили, что ЕС не воюет на Украине, но помогает ей оружием

Евросоюз и, в частности, Франция не являются воюющей стороной на Украине, но оказывают ей помощь, в том числе оружием, заявил госсекретарь при французском МИД... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:16

2022-02-28T11:16

2022-02-28T11:16

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ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Евросоюз и, в частности, Франция не являются воюющей стороной на Украине, но оказывают ей помощь, в том числе оружием, заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон."Европейский союз, Франция или союзники по НАТО не ведут войну на территории Украины. Но надо говорить ясно: идет война в Европе, идет война в европейской демократии, которую захватывают. Это Украина. И это страна соседствует с несколькими странами Евросоюза. И мы ей помогаем, в том числе смертоносным оружием, о чем вчера объявил Европейский союз", - сказал Бон в эфире радиостанции Europe 1. Он подчеркнул, что ЕС не ведет операции на Украине. "Мы помогает украинцам защищаться, потому что они атакованы и также потому что наша безопасность на кону. Мы не воюющая сторона, но мы помогаем Украине", - отметил Бон.В воскресенье главы МИД ЕС договорились направить беспрецедентную помощь украинской армии, профинансировать поставки оружия на 450 миллионов евро и оборудования на 50 миллионов.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, мид франции‎, украина, россия, евросоюз, ситуация в днр и лнр