https://ria.ru/20220228/ukraina-1775508285.html

Перешедшие к ДНР украинские военные заявили, что Киев готовился наступать

Перешедшие к ДНР украинские военные заявили, что Киев готовился наступать - РИА Новости, 28.02.2022

Перешедшие к ДНР украинские военные заявили, что Киев готовился наступать

Украинские военнослужащие, перешедшие на сторону Донецкой народной республики, подтверждают, что Киев готовил наступательную операцию на Донбасс, заявил... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:05

2022-02-28T11:05

2022-02-28T11:05

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские военнослужащие, перешедшие на сторону Донецкой народной республики, подтверждают, что Киев готовил наступательную операцию на Донбасс, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."К нам попали в руки планы Генерального штаба вооруженных сил Украины по поводу наступательной операции здесь, у нас на Донбассе. И когда мы начинаем беседовать с военнослужащими, которые добровольно перешли на нашу сторону, они подтверждают эти слова. Они готовы были, им уже была дана команда готовиться к широкомасштабным боевым действиям. И когда началась эта военная спецоперация, многие считали, что это они уже начали бомбить территорию нашей республики, на тот момент - страны. Поэтому спецоперация началась вовремя", - сказал Басурин в эфире "Россия 24".По его словам, операция сработала на опережение. "Потому что если бы мы этого не сделали, то жертв среди мирного населения было бы гораздо больше, чем те цифры, которые мы озвучиваем", - добавил представитель Народной милиции.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775487116.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр