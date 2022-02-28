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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775508285.html
Перешедшие к ДНР украинские военные заявили, что Киев готовился наступать
Перешедшие к ДНР украинские военные заявили, что Киев готовился наступать - РИА Новости, 28.02.2022
Перешедшие к ДНР украинские военные заявили, что Киев готовился наступать
Украинские военнослужащие, перешедшие на сторону Донецкой народной республики, подтверждают, что Киев готовил наступательную операцию на Донбасс, заявил... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:05
2022-02-28T11:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские военнослужащие, перешедшие на сторону Донецкой народной республики, подтверждают, что Киев готовил наступательную операцию на Донбасс, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."К нам попали в руки планы Генерального штаба вооруженных сил Украины по поводу наступательной операции здесь, у нас на Донбассе. И когда мы начинаем беседовать с военнослужащими, которые добровольно перешли на нашу сторону, они подтверждают эти слова. Они готовы были, им уже была дана команда готовиться к широкомасштабным боевым действиям. И когда началась эта военная спецоперация, многие считали, что это они уже начали бомбить территорию нашей республики, на тот момент - страны. Поэтому спецоперация началась вовремя", - сказал Басурин в эфире "Россия 24".По его словам, операция сработала на опережение. "Потому что если бы мы этого не сделали, то жертв среди мирного населения было бы гораздо больше, чем те цифры, которые мы озвучиваем", - добавил представитель Народной милиции.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
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в мире, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
11:05 28.02.2022
 
Перешедшие к ДНР украинские военные заявили, что Киев готовился наступать

Перешедшие на сторону ДНР украинские военные подтвердили, что Киев готовился наступать

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские военнослужащие, перешедшие на сторону Донецкой народной республики, подтверждают, что Киев готовил наступательную операцию на Донбасс, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"К нам попали в руки планы Генерального штаба вооруженных сил Украины по поводу наступательной операции здесь, у нас на Донбассе. И когда мы начинаем беседовать с военнослужащими, которые добровольно перешли на нашу сторону, они подтверждают эти слова. Они готовы были, им уже была дана команда готовиться к широкомасштабным боевым действиям. И когда началась эта военная спецоперация, многие считали, что это они уже начали бомбить территорию нашей республики, на тот момент - страны. Поэтому спецоперация началась вовремя", - сказал Басурин в эфире "Россия 24".
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
По его словам, операция сработала на опережение. "Потому что если бы мы этого не сделали, то жертв среди мирного населения было бы гораздо больше, чем те цифры, которые мы озвучиваем", - добавил представитель Народной милиции.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
09:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска воюют с гражданским населением, заявил Пушилин
Опубликовано: К. Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонбассДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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