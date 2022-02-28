10:55 28.02.2022 (обновлено: 11:14 28.02.2022)
МИД Польши допустил закрытие погранперехода на границе с Россией
МИД Польши допустил закрытие погранперехода на границе с Россией из-за ситуации на Украине
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкТаможенный пост "Багратионовск" в Калининградской области
Таможенный пост "Багратионовск" в Калининградской области. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский допустил закрытие погранперехода на границе республики с Россией в Калининградской области из-за ситуации на Украине.
В эфире радиостанции RMF FM Яблоньского в контексте обсуждения санкции против России из-за Украины спросили, будет ли закрыт погранпереход на границе с Калининградской областью.
"Все варианты рассматриваются. Мы абсолютно готовы к тому, чтобы вводить дальнейшие санкции", - ответил замминистра.
Он отметил, что в России сейчас находятся граждане Польши, которым нужно будет вернуться на родину, поэтому "полностью отрезать" республику от РФ нельзя, однако повторил, что "на столе все варианты".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые еще с 2014 года провозгласили независимость от Киева. Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Опубликовано: О. Фомченкова