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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775503481.html
Нацисты на Украине используют тактику "Белых касок", заявили в Сирии
Нацисты на Украине используют тактику "Белых касок", заявили в Сирии - РИА Новости, 28.02.2022
Нацисты на Украине используют тактику "Белых касок", заявили в Сирии
Нацисты на Украине создают постановочные видео и фальсифицируют факты так же, как это делали представители "Белых касок", заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:48
2022-02-28T10:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
башар асад
колин пауэлл
ирак
сша
сирия
белые каски
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ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Нацисты на Украине создают постановочные видео и фальсифицируют факты так же, как это делали представители "Белых касок", заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль, назвав эту организацию террористической."Стоит вспомнить войну в Ираке и обвинения в наличии оружия массового поражения. В этом вранье позже признался (экс-госсекретарь США) Колин Пауэлл, сказав, что сведения неверны. США и страны Запада использовали схожие сценарии в ряде других государств. И сегодня на Украине нацисты и фашисты создают постановочные сценарии и фальсифицируют факты - так же, как это делали члены террористической организации "Белые каски", - сказала Шибль.Отвечая на вопрос, схожа ли поддержка террористов в Сирии с поддержкой нацистов и радикалов на Украине, советник Башара Асада отметила, что схожесть во всем: "в информационной пропаганде, лжи и лицемерии, методами и подельниками, которых они используют, а также тактикой, санкциями, демонизацией государства и его символов".По словам Шибль похожие сценарии применялись ранее не только в Сирии. США под разными предлогами также разрушили Афганистан, Ирак и ряд других государств.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220217/donbass-1773336402.html
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774737272.html
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в мире, башар асад, колин пауэлл, ирак, сша, сирия, белые каски, украина
10:48 28.02.2022
 
Нацисты на Украине используют тактику "Белых касок", заявили в Сирии

Советник Асада Шибль: нацисты на Украине используют тактику "Белых касок"

© REUTERS / Umit BektasУлица в центре Киева, Украина
Улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Улица в центре Киева, Украина
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Нацисты на Украине создают постановочные видео и фальсифицируют факты так же, как это делали представители "Белых касок", заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль, назвав эту организацию террористической.
"Стоит вспомнить войну в Ираке и обвинения в наличии оружия массового поражения. В этом вранье позже признался (экс-госсекретарь США) Колин Пауэлл, сказав, что сведения неверны. США и страны Запада использовали схожие сценарии в ряде других государств. И сегодня на Украине нацисты и фашисты создают постановочные сценарии и фальсифицируют факты - так же, как это делали члены террористической организации "Белые каски", - сказала Шибль.
Украинские военные во время учений в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 14:53
Киев публикует постановочные материалы о Донбассе, заявили в ЛНР
Отвечая на вопрос, схожа ли поддержка террористов в Сирии с поддержкой нацистов и радикалов на Украине, советник Башара Асада отметила, что схожесть во всем: "в информационной пропаганде, лжи и лицемерии, методами и подельниками, которых они используют, а также тактикой, санкциями, демонизацией государства и его символов".
По словам Шибль похожие сценарии применялись ранее не только в Сирии. США под разными предлогами также разрушили Афганистан, Ирак и ряд других государств.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 13:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны: СБУ готовит постановочные сюжеты с жертвами среди гражданских
Опубликовано: О. Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБашар АсадКолин ПауэллИракСШАСирияБелые каскиУкраина
 
 
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