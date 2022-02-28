Нацисты на Украине используют тактику "Белых касок", заявили в Сирии
Советник Асада Шибль: нацисты на Украине используют тактику "Белых касок"
Улица в центре Киева, Украина
ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Нацисты на Украине создают постановочные видео и фальсифицируют факты так же, как это делали представители "Белых касок", заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль, назвав эту организацию террористической.
"Стоит вспомнить войну в Ираке и обвинения в наличии оружия массового поражения. В этом вранье позже признался (экс-госсекретарь США) Колин Пауэлл, сказав, что сведения неверны. США и страны Запада использовали схожие сценарии в ряде других государств. И сегодня на Украине нацисты и фашисты создают постановочные сценарии и фальсифицируют факты - так же, как это делали члены террористической организации "Белые каски", - сказала Шибль.
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Отвечая на вопрос, схожа ли поддержка террористов в Сирии с поддержкой нацистов и радикалов на Украине, советник Башара Асада отметила, что схожесть во всем: "в информационной пропаганде, лжи и лицемерии, методами и подельниками, которых они используют, а также тактикой, санкциями, демонизацией государства и его символов".
По словам Шибль похожие сценарии применялись ранее не только в Сирии. США под разными предлогами также разрушили Афганистан, Ирак и ряд других государств.
Опубликовано: О. Маркова