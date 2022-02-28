https://ria.ru/20220228/ukraina-1775503481.html

Нацисты на Украине используют тактику "Белых касок", заявили в Сирии

Нацисты на Украине используют тактику "Белых касок", заявили в Сирии - РИА Новости, 28.02.2022

Нацисты на Украине используют тактику "Белых касок", заявили в Сирии

Нацисты на Украине создают постановочные видео и фальсифицируют факты так же, как это делали представители "Белых касок", заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:48

2022-02-28T10:48

2022-02-28T10:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

башар асад

колин пауэлл

ирак

сша

сирия

белые каски

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775499222_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_0343bbdb7623b6d471a31d43b4dfcd25.jpg

ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Нацисты на Украине создают постановочные видео и фальсифицируют факты так же, как это делали представители "Белых касок", заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль, назвав эту организацию террористической."Стоит вспомнить войну в Ираке и обвинения в наличии оружия массового поражения. В этом вранье позже признался (экс-госсекретарь США) Колин Пауэлл, сказав, что сведения неверны. США и страны Запада использовали схожие сценарии в ряде других государств. И сегодня на Украине нацисты и фашисты создают постановочные сценарии и фальсифицируют факты - так же, как это делали члены террористической организации "Белые каски", - сказала Шибль.Отвечая на вопрос, схожа ли поддержка террористов в Сирии с поддержкой нацистов и радикалов на Украине, советник Башара Асада отметила, что схожесть во всем: "в информационной пропаганде, лжи и лицемерии, методами и подельниками, которых они используют, а также тактикой, санкциями, демонизацией государства и его символов".По словам Шибль похожие сценарии применялись ранее не только в Сирии. США под разными предлогами также разрушили Афганистан, Ирак и ряд других государств.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220217/donbass-1773336402.html

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774737272.html

ирак

сша

сирия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, башар асад, колин пауэлл, ирак, сша, сирия, белые каски, украина