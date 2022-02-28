https://ria.ru/20220228/ukraina-1775496216.html

Российская армия уничтожила на Украине более 1100 военных объектов

Российская армия уничтожила на Украине более 1100 военных объектов - РИА Новости, 28.02.2022

Российская армия уничтожила на Украине более 1100 военных объектов

Российские Вооруженные силы с начала специальной операции уничтожили 1114 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщил в понедельник журналистам официальный РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:20

2022-02-28T10:20

2022-02-28T10:20

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Российские Вооруженные силы с начала специальной операции уничтожили 1114 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Всего с начала операции Вооруженными силами Российской Федерации поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них 31 пункт управления и узел связи ВСУ", - сказал генерал-майор."Уничтожено 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники", - добавил представитель.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)