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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775496216.html
Российская армия уничтожила на Украине более 1100 военных объектов
Российская армия уничтожила на Украине более 1100 военных объектов - РИА Новости, 28.02.2022
Российская армия уничтожила на Украине более 1100 военных объектов
Российские Вооруженные силы с начала специальной операции уничтожили 1114 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщил в понедельник журналистам официальный РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:20
2022-02-28T10:20
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Российские Вооруженные силы с начала специальной операции уничтожили 1114 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Всего с начала операции Вооруженными силами Российской Федерации поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них 31 пункт управления и узел связи ВСУ", - сказал генерал-майор."Уничтожено 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники", - добавил представитель.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:20 28.02.2022
 
Российская армия уничтожила на Украине более 1100 военных объектов

Конашенков: российская армия уничтожила на Украине 1114 объектов военной инфраструктуры

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская БРДМ-2 на поле под Волновахой
Уничтоженная украинская БРДМ-2 на поле под Волновахой - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Уничтоженная украинская БРДМ-2 на поле под Волновахой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Российские Вооруженные силы с начала специальной операции уничтожили 1114 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Всего с начала операции Вооруженными силами Российской Федерации поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них 31 пункт управления и узел связи ВСУ", - сказал генерал-майор.
"Уничтожено 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники", - добавил представитель.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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