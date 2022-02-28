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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775494684.html
В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, заявили в Минобороны
В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, заявили в Минобороны - РИА Новости, 28.02.2022
В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, заявили в Минобороны
Вооруженные банды мародеров и националистов с оружием в руках бесчинствуют в Киеве, это результат преступного решения украинских властей бесконтрольно раздавать РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:15
2022-02-28T10:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вооруженные банды мародеров и националистов с оружием в руках бесчинствуют в Киеве, это результат преступного решения украинских властей бесконтрольно раздавать оружие населению, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков"В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/neonatsisty-1775284108.html
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украина
киев
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
10:15 28.02.2022 (обновлено: 10:30 28.02.2022)
 
В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, заявили в Минобороны

Минобороны России: в Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров и националистов

© REUTERS / Maksim LevinСолдаты ВСУ под Киевом
Солдаты ВСУ под Киевом - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Солдаты ВСУ под Киевом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вооруженные банды мародеров и националистов с оружием в руках бесчинствуют в Киеве, это результат преступного решения украинских властей бесконтрольно раздавать оружие населению, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков
Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению", - сказал он.
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 18:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ветеран "Альфы" объяснил, почему Киев раздал оружие неонацистам
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ситуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонбасс
 
 
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