https://ria.ru/20220228/ukraina-1775494684.html

В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, заявили в Минобороны

В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, заявили в Минобороны - РИА Новости, 28.02.2022

В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, заявили в Минобороны

Вооруженные банды мародеров и националистов с оружием в руках бесчинствуют в Киеве, это результат преступного решения украинских властей бесконтрольно раздавать РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:15

2022-02-28T10:15

2022-02-28T10:30

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вооруженные банды мародеров и националистов с оружием в руках бесчинствуют в Киеве, это результат преступного решения украинских властей бесконтрольно раздавать оружие населению, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков"В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/neonatsisty-1775284108.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс