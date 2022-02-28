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Киевский режим использует жителей как живой щит, заявили в Минобороны

Киевский режим использует жителей как живой щит, заявили в Минобороны - РИА Новости, 28.02.2022

Киевский режим использует жителей как живой щит, заявили в Минобороны

Руководство Украины и власти Киева используют жителей города в качестве живого щита для националистов, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:10

2022-02-28T10:10

2022-02-28T10:24

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Руководство Украины и власти Киева используют жителей города в качестве живого щита для националистов, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. Это еще раз доказывает, что киевский режим использует жителей города в качестве живого щита для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы. Также объявляется, что якобы в столице орудуют группы "российских диверсантов" а сам город блокирован", - сказал Конашенков.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. О готовности принять людей из Донбасса объявили многие российские регионы.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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