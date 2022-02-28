https://ria.ru/20220228/ukraina-1775476403.html

Украинская делегация прибыла на территорию Белоруссии, сообщил источник

Украинская делегация прибыла на территорию Белоруссии, сообщил источник - РИА Новости, 28.02.2022

Украинская делегация прибыла на территорию Белоруссии, сообщил источник

Украинская делегация, выехавшая на переговоры с Россией, уже находится на территории Белоруссии, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на источник, близкий к... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T08:21

2022-02-28T08:21

2022-02-28T09:26

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Украинская делегация, выехавшая на переговоры с Россией, уже находится на территории Белоруссии, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на источник, близкий к процессу."Украинская делегация уже <…> на подъезде к месту переговоров. <…> Ожидается, что встреча с российскими переговорщиками начнется сегодня утром", — говорится в Telegram-канале агентства.Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз отметил, что площадка уже готова и сейчас ожидается прибытие делегаций. Переговоры должны были состояться еще накануне. Российские представители во главе с помощником президента Владимиром Мединским приехали в Гомель — именно этот город выбрала украинская сторона. Но чуть позже Владимир Зеленский заявил, что Киев не устраивает Белоруссия и переговоры должны пройти в какой-то другой стране. Тем не менее после телефонного разговора Александра Лукашенко с украинским президентом встречу удалось согласовать — по сведениям Sputnik Беларусь, она пройдет в Гомельской области, на пункте пропуска Александровка — Вильча.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, владимир зеленский, владимир мединский, александр лукашенко, белоруссия, россия, великобритания, telegram (приложение)