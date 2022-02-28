https://ria.ru/20220228/ukraina-1775475382.html

Бастрыкин поручил фиксировать факты пыток пленных со стороны ВСУ

Бастрыкин поручил фиксировать факты пыток пленных со стороны ВСУ - РИА Новости, 28.02.2022

Бастрыкин поручил фиксировать факты пыток пленных со стороны ВСУ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям фиксировать факты пыток пленных со стороны украинских военных, расследовать их в... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T08:08

2022-02-28T08:08

2022-02-28T08:13

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям фиксировать факты пыток пленных со стороны украинских военных, расследовать их в рамках уголовных дел, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что, по сообщению Минобороны России, "украинские военные применяют пытки к захваченным в плен российским военным". Подчеркивается, что подобные действия является серьезным нарушением норм международного права."Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России принимать исчерпывающие меры по фиксации каждого факта применения пыток украинскими военными и в рамках возбужденных уголовных дел тщательно расследовать все обстоятельства, приняв необходимые меры к установлению виновных лиц", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/peregovory-1775427980.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, украина