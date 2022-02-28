08:08 28.02.2022 (обновлено: 08:13 28.02.2022)
Бастрыкин поручил фиксировать факты пыток пленных со стороны ВСУ
Глава СК Бастрыкин поручил следователям фиксировать факты пыток пленных со стороны ВСУ
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям фиксировать факты пыток пленных со стороны украинских военных, расследовать их в рамках уголовных дел, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что, по сообщению Минобороны России, "украинские военные применяют пытки к захваченным в плен российским военным". Подчеркивается, что подобные действия является серьезным нарушением норм международного права.
"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России принимать исчерпывающие меры по фиксации каждого факта применения пыток украинскими военными и в рамках возбужденных уголовных дел тщательно расследовать все обстоятельства, приняв необходимые меры к установлению виновных лиц", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: М. Моргоева