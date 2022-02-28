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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775475382.html
Бастрыкин поручил фиксировать факты пыток пленных со стороны ВСУ
Бастрыкин поручил фиксировать факты пыток пленных со стороны ВСУ - РИА Новости, 28.02.2022
Бастрыкин поручил фиксировать факты пыток пленных со стороны ВСУ
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям фиксировать факты пыток пленных со стороны украинских военных, расследовать их в... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T08:08
2022-02-28T08:13
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
украина
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям фиксировать факты пыток пленных со стороны украинских военных, расследовать их в рамках уголовных дел, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что, по сообщению Минобороны России, "украинские военные применяют пытки к захваченным в плен российским военным". Подчеркивается, что подобные действия является серьезным нарушением норм международного права."Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России принимать исчерпывающие меры по фиксации каждого факта применения пыток украинскими военными и в рамках возбужденных уголовных дел тщательно расследовать все обстоятельства, приняв необходимые меры к установлению виновных лиц", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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происшествия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, украина
08:08 28.02.2022 (обновлено: 08:13 28.02.2022)
 
Бастрыкин поручил фиксировать факты пыток пленных со стороны ВСУ

Глава СК Бастрыкин поручил следователям фиксировать факты пыток пленных со стороны ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям фиксировать факты пыток пленных со стороны украинских военных, расследовать их в рамках уголовных дел, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что, по сообщению Минобороны России, "украинские военные применяют пытки к захваченным в плен российским военным". Подчеркивается, что подобные действия является серьезным нарушением норм международного права.
"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России принимать исчерпывающие меры по фиксации каждого факта применения пыток украинскими военными и в рамках возбужденных уголовных дел тщательно расследовать все обстоятельства, приняв необходимые меры к установлению виновных лиц", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Делегация РФ, прибывшая на переговоры с представителями Украины: Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, посол России в Белоруссии Борис Грызлов в посольстве России в Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 20:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Переговоры Москвы и Киева зависят от адекватности Зеленского, заявили в ЛНР
Опубликовано: М. Моргоева
 
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