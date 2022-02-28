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В Кремле не увидели повода сомневаться в эффективности и надежности ЦБ
В Кремле не увидели повода сомневаться в эффективности и надежности ЦБ - РИА Новости, 28.02.2022
В Кремле не увидели повода сомневаться в эффективности и надежности ЦБ
В Кремле не видят поводов сомневаться в эффективности и надежности Центрального Банка России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:03
2022-02-28T13:04
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Кремле не видят поводов сомневаться в эффективности и надежности Центрального Банка России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."До сих пор у нас не было поводов сомневаться в эффективности и надежности нашего Центробанка. Нет поводов сомневаться в эффективности и сейчас", - сказал он журналистам.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
13:03 28.02.2022 (обновлено: 13:04 28.02.2022)
 
В Кремле не увидели повода сомневаться в эффективности и надежности ЦБ

Песков: в Кремле не видят поводов сомневаться в эффективности и надежности ЦБ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Кремле не видят поводов сомневаться в эффективности и надежности Центрального Банка России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"До сих пор у нас не было поводов сомневаться в эффективности и надежности нашего Центробанка. Нет поводов сомневаться в эффективности и сейчас", - сказал он журналистам.
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
11:55
Газпромбанк назвал решение ЦБ по повышению ключевой ставки своевременным
Опубликовано: М. Моргоева
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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