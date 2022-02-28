https://ria.ru/20220228/tsb-1775542586.html
В Кремле не увидели повода сомневаться в эффективности и надежности ЦБ
В Кремле не увидели повода сомневаться в эффективности и надежности ЦБ - РИА Новости, 28.02.2022
В Кремле не увидели повода сомневаться в эффективности и надежности ЦБ
В Кремле не видят поводов сомневаться в эффективности и надежности Центрального Банка России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:03
2022-02-28T13:03
2022-02-28T13:04
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Кремле не видят поводов сомневаться в эффективности и надежности Центрального Банка России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."До сих пор у нас не было поводов сомневаться в эффективности и надежности нашего Центробанка. Нет поводов сомневаться в эффективности и сейчас", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220228/stavka-1775523853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
13:03 28.02.2022 (обновлено: 13:04 28.02.2022)
В Кремле не увидели повода сомневаться в эффективности и надежности ЦБ
Песков: в Кремле не видят поводов сомневаться в эффективности и надежности ЦБ