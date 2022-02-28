https://ria.ru/20220228/tsb-1775542586.html

В Кремле не увидели повода сомневаться в эффективности и надежности ЦБ

В Кремле не увидели повода сомневаться в эффективности и надежности ЦБ - РИА Новости, 28.02.2022

В Кремле не увидели повода сомневаться в эффективности и надежности ЦБ

В Кремле не видят поводов сомневаться в эффективности и надежности Центрального Банка России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:03

2022-02-28T13:03

2022-02-28T13:04

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Кремле не видят поводов сомневаться в эффективности и надежности Центрального Банка России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."До сих пор у нас не было поводов сомневаться в эффективности и надежности нашего Центробанка. Нет поводов сомневаться в эффективности и сейчас", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220228/stavka-1775523853.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, центральный банк рф (цб рф)