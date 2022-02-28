Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220228/teatr-1775655530.html
Площадка для гастролей национальных театров России появится в Москве
Площадка для гастролей национальных театров России появится в Москве - РИА Новости, 28.02.2022
Площадка для гастролей национальных театров России появится в Москве
Площадка для национальных театров России, где их представители смогут показывать спектакли, общаться и проводить мастер-классы, появится в Москве, сообщил... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:22
2022-02-28T19:22
культура
новости культуры
совет федерации рф
александринский театр
москва
театр
валерий фокин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570642972_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_101664643300978698be3c3cd34ab17b.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Площадка для национальных театров России, где их представители смогут показывать спектакли, общаться и проводить мастер-классы, появится в Москве, сообщил создатель Ассоциации национальных театров России, художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского театра) Валерий Фокин."Мы сейчас занимаемся созданием театральной площадки в Москве. Эта площадка находится в Коломенском… Это не будет площадка для того, чтобы Александринский театр сделал себе филиал в Москве и привозил бы свои спектакли, это даже странно. Это будет площадка именно как дом национальных театров России, как центр национальных театров России. Это будет театральная площадка, на которую театры из республик, из регионов смогут приезжать, гастролировать, показывать свои спектакли, проводить копродукции, общаться, проводить мастер-классы, то есть огромный театральный комплекс, в котором очень нуждаются национальные театры", - сказал Фокин в ходе заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.Он рассказал об образовательных программах, которые готовит Ассоциация национальных театров России в 2022 году.Фокин отметил, что будет запущена программа подготовки руководителей национальных театров и летняя школа. "Мы хотим сделать магистратуру, чтобы воспитывать руководителей национальных театров, главных режиссеров, даже для тех, кто уже работает, им тоже это полезно - учиться, получать знания. Мы будем проводить летнюю школу на новой сцене. Новая сцена Александринки в Петербурге – это театрально-культурный комплекс", - заключил Фокин.
https://ria.ru/20220228/golikova-1775520346.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Татьяна Иткина
Татьяна Иткина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570642972_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_ad859993c1d04a9138b7dfb3f44c2c70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, совет федерации рф, александринский театр, москва, театр, валерий фокин
18:22 28.02.2022 (обновлено: 19:22 28.02.2022)
 
Площадка для гастролей национальных театров России появится в Москве

Постоянная площадка для гастролей национальных театров России появится в Коломенском

© Фото : Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр"Сцена из спектакля "Поющая стрела" Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр"
Сцена из спектакля Поющая стрела Бурятского республиканского театра кукол Ульгэр - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Фото : Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Площадка для национальных театров России, где их представители смогут показывать спектакли, общаться и проводить мастер-классы, появится в Москве, сообщил создатель Ассоциации национальных театров России, художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского театра) Валерий Фокин.
"Мы сейчас занимаемся созданием театральной площадки в Москве. Эта площадка находится в Коломенском… Это не будет площадка для того, чтобы Александринский театр сделал себе филиал в Москве и привозил бы свои спектакли, это даже странно. Это будет площадка именно как дом национальных театров России, как центр национальных театров России. Это будет театральная площадка, на которую театры из республик, из регионов смогут приезжать, гастролировать, показывать свои спектакли, проводить копродукции, общаться, проводить мастер-классы, то есть огромный театральный комплекс, в котором очень нуждаются национальные театры", - сказал Фокин в ходе заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
Он рассказал об образовательных программах, которые готовит Ассоциация национальных театров России в 2022 году.
"Один из главных проектов – это "Национальная театральная школа", потому что все ушло туда. И многие усилия соединились в том плане, что нужно организовать и обучение, и повышение, говоря старинным языком, квалификации… Не может быть развития национальных театров, вообще театров, без освоения молодыми и не только молодыми людьми театральных профессий", - поделился он.
Фокин отметил, что будет запущена программа подготовки руководителей национальных театров и летняя школа. "Мы хотим сделать магистратуру, чтобы воспитывать руководителей национальных театров, главных режиссеров, даже для тех, кто уже работает, им тоже это полезно - учиться, получать знания. Мы будем проводить летнюю школу на новой сцене. Новая сцена Александринки в Петербурге – это театрально-культурный комплекс", - заключил Фокин.
Усадьба-музей Ганнибалов-Пушкиных Михайловское в Псковской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 12:43Культура
Голикова возглавила оргкомитет Года культурного наследия народов России
 
КультураНовости культурыСовет Федерации РФАлександринский театрМоскваТеатрВалерий Фокин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала