https://ria.ru/20220228/teatr-1775655530.html

Площадка для гастролей национальных театров России появится в Москве

Площадка для гастролей национальных театров России появится в Москве - РИА Новости, 28.02.2022

Площадка для гастролей национальных театров России появится в Москве

Площадка для национальных театров России, где их представители смогут показывать спектакли, общаться и проводить мастер-классы, появится в Москве, сообщил... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:22

2022-02-28T18:22

2022-02-28T19:22

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валерий фокин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Площадка для национальных театров России, где их представители смогут показывать спектакли, общаться и проводить мастер-классы, появится в Москве, сообщил создатель Ассоциации национальных театров России, художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского театра) Валерий Фокин."Мы сейчас занимаемся созданием театральной площадки в Москве. Эта площадка находится в Коломенском… Это не будет площадка для того, чтобы Александринский театр сделал себе филиал в Москве и привозил бы свои спектакли, это даже странно. Это будет площадка именно как дом национальных театров России, как центр национальных театров России. Это будет театральная площадка, на которую театры из республик, из регионов смогут приезжать, гастролировать, показывать свои спектакли, проводить копродукции, общаться, проводить мастер-классы, то есть огромный театральный комплекс, в котором очень нуждаются национальные театры", - сказал Фокин в ходе заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.Он рассказал об образовательных программах, которые готовит Ассоциация национальных театров России в 2022 году.Фокин отметил, что будет запущена программа подготовки руководителей национальных театров и летняя школа. "Мы хотим сделать магистратуру, чтобы воспитывать руководителей национальных театров, главных режиссеров, даже для тех, кто уже работает, им тоже это полезно - учиться, получать знания. Мы будем проводить летнюю школу на новой сцене. Новая сцена Александринки в Петербурге – это театрально-культурный комплекс", - заключил Фокин.

https://ria.ru/20220228/golikova-1775520346.html

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Татьяна Иткина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Иткина

новости культуры, совет федерации рф, александринский театр, москва, театр, валерий фокин