Южная Корея присоединится к мерам по отключению российских банков от SWIFT
Южная Корея присоединится к мерам по отключению российских банков от SWIFT
© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
СЕУЛ, 28 фев – РИА Новости. Южная Корея приняла решение присоединиться к отключению российских банков от SWIFT в связи с действиями России на Украине, конкретный план мер будет обсуждаться, сообщил МИД Республики Корея.
"Наше правительство присоединится к отключению от SWIFT, конкретный план мер будет принят после совещания между соответствующими ведомствами", - говорится в сообщении МИД.
Ранее МИД уже сообщил, что Южная Корея присоединяется к санкциям союзников против России, в частности, в плане экспортного контроля она запретит экспорт в РФ стратегических материалов. Собственных санкций против России Республика Корея вводить не намерена.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: Мадина Моргоева