https://ria.ru/20220228/swift-1775483396.html

Южная Корея присоединится к мерам по отключению российских банков от SWIFT

Южная Корея присоединится к мерам по отключению российских банков от SWIFT - РИА Новости, 28.02.2022

Южная Корея присоединится к мерам по отключению российских банков от SWIFT

Южная Корея приняла решение присоединиться к отключению российских банков от SWIFT в связи с действиями России на Украине, конкретный план мер будет... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T09:13

2022-02-28T09:13

2022-02-28T09:13

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий песков

владимир путин

великобритания

россия

южная корея

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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СЕУЛ, 28 фев – РИА Новости. Южная Корея приняла решение присоединиться к отключению российских банков от SWIFT в связи с действиями России на Украине, конкретный план мер будет обсуждаться, сообщил МИД Республики Корея.Ранее МИД уже сообщил, что Южная Корея присоединяется к санкциям союзников против России, в частности, в плане экспортного контроля она запретит экспорт в РФ стратегических материалов. Собственных санкций против России Республика Корея вводить не намерена.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/swift-1775365162.html

великобритания

россия

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

дмитрий песков, владимир путин, великобритания, россия, южная корея, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии