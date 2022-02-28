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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/swift-1775483396.html
Южная Корея присоединится к мерам по отключению российских банков от SWIFT
Южная Корея присоединится к мерам по отключению российских банков от SWIFT - РИА Новости, 28.02.2022
Южная Корея присоединится к мерам по отключению российских банков от SWIFT
Южная Корея приняла решение присоединиться к отключению российских банков от SWIFT в связи с действиями России на Украине, конкретный план мер будет... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T09:13
2022-02-28T09:13
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
владимир путин
великобритания
россия
южная корея
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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СЕУЛ, 28 фев – РИА Новости. Южная Корея приняла решение присоединиться к отключению российских банков от SWIFT в связи с действиями России на Украине, конкретный план мер будет обсуждаться, сообщил МИД Республики Корея.Ранее МИД уже сообщил, что Южная Корея присоединяется к санкциям союзников против России, в частности, в плане экспортного контроля она запретит экспорт в РФ стратегических материалов. Собственных санкций против России Республика Корея вводить не намерена.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/swift-1775365162.html
великобритания
россия
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Мадина Моргоева
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дмитрий песков, владимир путин, великобритания, россия, южная корея, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
09:13 28.02.2022
 
Южная Корея присоединится к мерам по отключению российских банков от SWIFT

Южная Корея присоединится к мерам по отключению российских банков от SWIFT

© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Chris Helgren/File Photo
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 28 фев – РИА Новости. Южная Корея приняла решение присоединиться к отключению российских банков от SWIFT в связи с действиями России на Украине, конкретный план мер будет обсуждаться, сообщил МИД Республики Корея.
"Наше правительство присоединится к отключению от SWIFT, конкретный план мер будет принят после совещания между соответствующими ведомствами", - говорится в сообщении МИД.
Ранее МИД уже сообщил, что Южная Корея присоединяется к санкциям союзников против России, в частности, в плане экспортного контроля она запретит экспорт в РФ стратегических материалов. Собственных санкций против России Республика Корея вводить не намерена.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 13:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Совфеде назвали плюсы от выхода России из SWIFT
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковВладимир ПутинВеликобританияРоссияЮжная КореяСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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