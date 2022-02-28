https://ria.ru/20220228/svalki-1775522591.html

В Ленобласти в 2022 году ликвидируют почти сто незаконных свалок

В Ленобласти в 2022 году ликвидируют почти сто незаконных свалок - РИА Новости, 28.02.2022

В Ленобласти в 2022 году ликвидируют почти сто незаконных свалок

На территории 19 муниципальных образований Ленинградской области в 2022 году планируется ликвидировать 99 свалок объемом более 85 тысяч кубометров, сообщила... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:51

2022-02-28T11:51

2022-02-28T11:51

ленинградская область

свалки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. На территории 19 муниципальных образований Ленинградской области в 2022 году планируется ликвидировать 99 свалок объемом более 85 тысяч кубометров, сообщила председатель регионального комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.По ее словам, в 2021 году на субсидии по программе "Охрана окружающей среды Ленинградской области" ликвидированы 70 свалок общим объемом более 103 тысяч кубометров."В 2022 году на территории 19 муниципальных образований планируется ликвидировать 99 свалок объемом более 85 тысяч кубометров. Средства на это дает региональный бюджет в рамках государственной программы непосредственно муниципалитетам, а сбором заявок, помощью в оформлении, процессом распределения субсидий занимаются специалисты профильного комитета областной администрации", ― сказала Кузнецова.Как утончили в областной администрации, для оптимизации процесса взаимодействия и максимального эффективного использования субсидий в рамках государственных программ профильные комитеты региональной администрации ежемесячно проводят совещания с представителями муниципальных образований региона.

https://ria.ru/20220224/natsproekt-1774863098.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

свалки