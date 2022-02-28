Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220228/svalki-1775522591.html
В Ленобласти в 2022 году ликвидируют почти сто незаконных свалок
В Ленобласти в 2022 году ликвидируют почти сто незаконных свалок - РИА Новости, 28.02.2022
В Ленобласти в 2022 году ликвидируют почти сто незаконных свалок
На территории 19 муниципальных образований Ленинградской области в 2022 году планируется ликвидировать 99 свалок объемом более 85 тысяч кубометров, сообщила... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:51
2022-02-28T11:51
ленинградская область
свалки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/64077/72/640777260_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_c90c5678523afa18126c53ea6e702001.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. На территории 19 муниципальных образований Ленинградской области в 2022 году планируется ликвидировать 99 свалок объемом более 85 тысяч кубометров, сообщила председатель регионального комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.По ее словам, в 2021 году на субсидии по программе "Охрана окружающей среды Ленинградской области" ликвидированы 70 свалок общим объемом более 103 тысяч кубометров."В 2022 году на территории 19 муниципальных образований планируется ликвидировать 99 свалок объемом более 85 тысяч кубометров. Средства на это дает региональный бюджет в рамках государственной программы непосредственно муниципалитетам, а сбором заявок, помощью в оформлении, процессом распределения субсидий занимаются специалисты профильного комитета областной администрации", ― сказала Кузнецова.Как утончили в областной администрации, для оптимизации процесса взаимодействия и максимального эффективного использования субсидий в рамках государственных программ профильные комитеты региональной администрации ежемесячно проводят совещания с представителями муниципальных образований региона.
https://ria.ru/20220224/natsproekt-1774863098.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/64077/72/640777260_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_128869fcf331ee44fa7efc8c98266773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
свалки
11:51 28.02.2022
 

В Ленобласти в 2022 году ликвидируют почти сто незаконных свалок

© РИА Новости / Елена КозловаСвалка в лесу
Свалка в лесу - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Елена Козлова
Свалка в лесу
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. На территории 19 муниципальных образований Ленинградской области в 2022 году планируется ликвидировать 99 свалок объемом более 85 тысяч кубометров, сообщила председатель регионального комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.
По ее словам, в 2021 году на субсидии по программе "Охрана окружающей среды Ленинградской области" ликвидированы 70 свалок общим объемом более 103 тысяч кубометров.
Лес - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 19:10Ленинградская область
Ленобласть почти на треть перевыполнила план нацпроекта "Экология"
"В 2022 году на территории 19 муниципальных образований планируется ликвидировать 99 свалок объемом более 85 тысяч кубометров. Средства на это дает региональный бюджет в рамках государственной программы непосредственно муниципалитетам, а сбором заявок, помощью в оформлении, процессом распределения субсидий занимаются специалисты профильного комитета областной администрации", ― сказала Кузнецова.
Как утончили в областной администрации, для оптимизации процесса взаимодействия и максимального эффективного использования субсидий в рамках государственных программ профильные комитеты региональной администрации ежемесячно проводят совещания с представителями муниципальных образований региона.
"Кроме того, благодаря активной совместной работе в Ленинградской области по информации комитета госэконадзора в 2021 году вне программы софинансирования ликвидировано 1060 свалок, общим объемом более 143,5 тысяч кубометров на лесных и сельскохозяйственных землях и в населенных пунктах", — отметили в пресс-службе правительства региона.
Опубликовано: А. Смирнов
 
Ленинградская областьСвалки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала