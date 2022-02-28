https://ria.ru/20220228/studenty-1775591922.html

Отчисленные за рубежом студенты смогут бесплатно учиться в России

Отчисленные за рубежом студенты смогут бесплатно учиться в России - РИА Новости, 28.02.2022

Отчисленные за рубежом студенты смогут бесплатно учиться в России

Отчисленные из зарубежных вузов студенты и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, продолжат обучение в ведущих университетах РФ бесплатно, сообщила... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:34

2022-02-28T15:34

2022-02-28T15:49

в мире

россия

татьяна москалькова

санкт-петербургский государственный университет

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

московский физико-технический институт

мгу имени м. в. ломоносова

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Отчисленные из зарубежных вузов студенты и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, продолжат обучение в ведущих университетах РФ бесплатно, сообщила пресс-служба Минобрнауки РИА Новости."Все граждане России, обучающиеся в зарубежных вузах и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих университетах РФ бесплатно", - сообщила пресс-служба.Среди таких вузов: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики, Московский инженерно-физический институт, Московский физико-технический институт, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и многие другие, говорится в сообщении.Пресс-служба министерства отметила, что правом бесплатного обучения в ряде российских вузов, могут воспользоваться не только отчисленные, но и те граждане, кто подвергаются травле и ущемлению прав.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о случаях отчисления из европейских вузов студентов из России в связи с ситуацией на Украине.

https://ria.ru/20220227/spch-1775449904.html

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россия

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, татьяна москалькова, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, московский физико-технический институт, мгу имени м. в. ломоносова, высшая школа экономики (вшэ), мгту имени баумана, навигатор абитуриента