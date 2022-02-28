https://ria.ru/20220228/stavka-1775533441.html

Эксперт назвал повышение ключевой ставки до 20% вынужденным

Эксперт назвал повышение ключевой ставки до 20% вынужденным - РИА Новости, 28.02.2022

Эксперт назвал повышение ключевой ставки до 20% вынужденным

Решение Банка России повысить ключевую ставку до 20% вынужденное, оно необходимо для защиты рубля, прокомментировал РИА Новости председатель набсовета... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:28

2022-02-28T12:28

2022-02-28T12:34

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

украина

россия

северный поток — 2

сбербанк россии

втб

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Решение Банка России повысить ключевую ставку до 20% вынужденное, оно необходимо для защиты рубля, прокомментировал РИА Новости председатель набсовета Московской биржи Олег Вьюгин.Банк России принял решение c 28 февраля повысить ключевую ставку до 20% годовых, заявив, что это позволит в условиях экономических санкций поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения."Решение вынужденное, если бы не санкции, которые совсем недавно тут сегодня объявлены, то Центральный банк, конечно, не повышал бы ставку так сильно, и так срочно… Делается это для защиты национальной валюты", - сказал Вьюгин."Я бы сказал, что вероятность больше 50%, что в принципе повышение еще будет. Надеюсь, не в экстренном порядке", - ответил Вьюгин на вопрос о том, будет ли регулятор в текущей ситуации еще повышать ключевую ставку."(Кредитные ставки - ред.) как правило не пересматриваются, за тем исключением, если в кредитном договоре оговорено, что в случае повышения ставки Центральным банком, там, достаточно заметном - там есть как бы индикаторы, - то ставки по кредитному договору могут быть пересмотрены в сторону повышения. Это не частая практика, но бывает", - добавил Вьюгин.Банки, безусловно, повысят теперь и свои ставки, например, ВТБ это уже сделал, подняв ставку по ипотеке на 4 процентных пункта, отметил эксперт.Такое повышение ставок будет означать, что заемщики уменьшат свой спрос на ипотеку. "Также это можно распространять на другие сферы деятельности, где требуются кредитные ресурсы", - отметил Вьюгин."Я думаю, что и по депозитам ставки будут повышены коммерческими банками", - подчеркнул он.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции демилитаризации Украины. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы.Также под новые ограничения Запада подпали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний теперь затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток - 2".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220228/tsentrobank-1775510531.html

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, россия, северный поток — 2, сбербанк россии, втб, центральный банк рф (цб рф), олег вьюгин, московская биржа, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии