ЦБ экстренно повысил ключевую ставку до 20%

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Центробанк на экстренном заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку до 20 процентов, что стало ее новым историческим максимумом."Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", — говорится в сообщении регулятора.Проводимая ведомством денежно-кредитная политика должна укрепить курс национальной валюты и может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам."Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте", — сказано в релизе.СанкцииПосле начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Под них попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Центробанк на экстренном заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку до 20 процентов, что стало ее новым историческим максимумом.
"Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", — говорится в сообщении регулятора.
Проводимая ведомством денежно-кредитная политика должна укрепить курс национальной валюты и может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.
"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте", — сказано в релизе.
Ключевая ставка
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. Ключевую ставку ввели 13 сентября 2013 года как инструмент денежно-кредитной политики. Это произошло в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
После начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Под них попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".
В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.
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