Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220228/stavka-1775489008.html
ЦБ экстренно повысил ключевую ставку до 20%
ЦБ экстренно повысил ключевую ставку до 20% - РИА Новости, 28.02.2022
ЦБ экстренно повысил ключевую ставку до 20%
Центробанк на экстренном заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку до 20 процентов, что стало ее новым историческим максимумом. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T09:47
2022-02-28T11:37
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775367043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77f3fb9832ad79632f4f15a48ca64d3a.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Центробанк на экстренном заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку до 20 процентов, что стало ее новым историческим максимумом."Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", — говорится в сообщении регулятора.Проводимая ведомством денежно-кредитная политика должна укрепить курс национальной валюты и может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам."Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте", — сказано в релизе.СанкцииПосле начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Под них попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/sanktsii-1775489185.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775367043_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_892e877c8c3453daf2a9503496367d52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
09:47 28.02.2022 (обновлено: 11:37 28.02.2022)
 
ЦБ экстренно повысил ключевую ставку до 20%

ЦБ России на заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20 процентов годовых

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Центробанк на экстренном заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку до 20 процентов, что стало ее новым историческим максимумом.
"Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", — говорится в сообщении регулятора.
Проводимая ведомством денежно-кредитная политика должна укрепить курс национальной валюты и может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.
"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте", — сказано в релизе.
Ключевая ставка

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. Ключевую ставку ввели 13 сентября 2013 года как инструмент денежно-кредитной политики. Это произошло в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.

Читать далее

Санкции

После начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Под них попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".
В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
09:49Сказано в эфире
О чем говорят решения ЦБ на фоне санкций Запада? Мнение экономиста
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала