https://ria.ru/20220228/ssha-1775621516.html

Госдеп призвал американцев избегать поездок в Россию

Госдеп призвал американцев избегать поездок в Россию - РИА Новости, 28.02.2022

Госдеп призвал американцев избегать поездок в Россию

Госдепартамент призвал граждан США воздержаться от поездок в Россию из-за событий на Украине, угрозы терроризма и ограниченности авиасообщения с внешним миром. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:19

2022-02-28T17:19

2022-02-28T17:38

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ситуация в днр и лнр

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россия

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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Госдепартамент призвал граждан США воздержаться от поездок в Россию из-за событий на Украине, угрозы терроризма и ограниченности авиасообщения с внешним миром.Американцам, которые уже находятся в России, предложено задуматься о немедленном отъезде, пока для этого сохраняются транспортные возможности.Госдепартамент напомнил, что ранее в понедельник был разрешен добровольный отъезд членов семей дипломатов, работающих в России, и неосновного персонала.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов страны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/gosdep-1775604716.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, дмитрий песков, владимир путин, донбасс, украина, россия