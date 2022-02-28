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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ssha-1775621516.html
Госдеп призвал американцев избегать поездок в Россию
Госдеп призвал американцев избегать поездок в Россию - РИА Новости, 28.02.2022
Госдеп призвал американцев избегать поездок в Россию
Госдепартамент призвал граждан США воздержаться от поездок в Россию из-за событий на Украине, угрозы терроризма и ограниченности авиасообщения с внешним миром. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:19
2022-02-28T17:38
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
дмитрий песков
владимир путин
донбасс
украина
россия
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Госдепартамент призвал граждан США воздержаться от поездок в Россию из-за событий на Украине, угрозы терроризма и ограниченности авиасообщения с внешним миром.Американцам, которые уже находятся в России, предложено задуматься о немедленном отъезде, пока для этого сохраняются транспортные возможности.Госдепартамент напомнил, что ранее в понедельник был разрешен добровольный отъезд членов семей дипломатов, работающих в России, и неосновного персонала.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов страны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/gosdep-1775604716.html
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Мадина Моргоева
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, дмитрий песков, владимир путин, донбасс, украина, россия
17:19 28.02.2022 (обновлено: 17:38 28.02.2022)
 
Госдеп призвал американцев избегать поездок в Россию

Госдеп призвал американцев избегать поездок в Россию из-за событий на Украине

© Фото : AgnosticPreachersKidЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Фото : AgnosticPreachersKid
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Госдепартамент призвал граждан США воздержаться от поездок в Россию из-за событий на Украине, угрозы терроризма и ограниченности авиасообщения с внешним миром.
Американцам, которые уже находятся в России, предложено задуматься о немедленном отъезде, пока для этого сохраняются транспортные возможности.
"Не ездите в Россию из-за неспровоцированной и неоправданной атаки российских вооруженных сил на Украине, возможности преследования граждан США со стороны сотрудников российских правительственных структур безопасности, ограниченной возможности посольства оказывать содействие гражданам США в России, COVID-19 и сопутствующих ограничений на въезд, терроризма, ограниченных полетов в Россию и из нее, произвольного применения местного законодательства", - сказано в обновленной рекомендации.
Госдепартамент напомнил, что ранее в понедельник был разрешен добровольный отъезд членов семей дипломатов, работающих в России, и неосновного персонала.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Флаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
16:19В мире
Госдеп разрешил отъезд из Москвы "некритического персонала" дипмиссии США
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов страны.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДмитрий ПесковВладимир ПутинДонбассУкраинаРоссия
 
 
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