https://ria.ru/20220228/sputnik-1775464552.html

СМИ: КНДР заявила, что запущенный снаряд был разведывательным спутником

СМИ: КНДР заявила, что запущенный снаряд был разведывательным спутником - РИА Новости, 28.02.2022

СМИ: КНДР заявила, что запущенный снаряд был разведывательным спутником

КНДР заявила в понедельник, что провела в воскресенье пуск в рамках исследований по разработке разведывательного спутника, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T03:48

2022-02-28T03:48

2022-02-28T11:27

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СЕУЛ, 28 фев — РИА Новости. КНДР заявила в понедельник, что провела в воскресенье пуск в рамках исследований по разработке разведывательного спутника, передает агентство Ренхап.Ранее южнокорейские военные сообщили, что КНДР в воскресенье около в 07:52 (01:52 мск) произвела пуск одной, предположительно, баллистической ракеты из района аэропорта Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря.По заявлению северокорейского агентства, испытание позволило проверить "характеристики и рабочую точность фотооборудования высокого разрешения, системы передачи данных".По данным Ренхап, КНДР опубликовала снимок Земли, сделанный в ходе испытания.Северная Корея в январе провела семь ракетных испытаний. Пятого и 11 января КНДР испытала гиперзвуковые ракеты, 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. В конце января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12".

https://ria.ru/20220227/kndr-1775335750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, пхеньян, кндр (северная корея), совет безопасности оон, сеул