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СМИ: КНДР заявила, что запущенный снаряд был разведывательным спутником
СМИ: КНДР заявила, что запущенный снаряд был разведывательным спутником - РИА Новости, 28.02.2022
СМИ: КНДР заявила, что запущенный снаряд был разведывательным спутником
КНДР заявила в понедельник, что провела в воскресенье пуск в рамках исследований по разработке разведывательного спутника, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T03:48
2022-02-28T11:27
в мире
пхеньян
кндр (северная корея)
совет безопасности оон
сеул
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СЕУЛ, 28 фев — РИА Новости. КНДР заявила в понедельник, что провела в воскресенье пуск в рамках исследований по разработке разведывательного спутника, передает агентство Ренхап.Ранее южнокорейские военные сообщили, что КНДР в воскресенье около в 07:52 (01:52 мск) произвела пуск одной, предположительно, баллистической ракеты из района аэропорта Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря.По заявлению северокорейского агентства, испытание позволило проверить "характеристики и рабочую точность фотооборудования высокого разрешения, системы передачи данных".По данным Ренхап, КНДР опубликовала снимок Земли, сделанный в ходе испытания.Северная Корея в январе провела семь ракетных испытаний. Пятого и 11 января КНДР испытала гиперзвуковые ракеты, 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. В конце января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12".
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в мире, пхеньян, кндр (северная корея), совет безопасности оон, сеул
03:48 28.02.2022 (обновлено: 11:27 28.02.2022)
 
СМИ: КНДР заявила, что запущенный снаряд был разведывательным спутником

Ренхап: Северная Корея заявила, что запущенный ею снаряд был разведывательным спутником

© Борис БабановДемилитаризованная зона (ДМЗ) шириной в четыре километра растянулась через полуостров на 241 километр. Разделяет Корейский полуостров на две половины — северную (Корейская Народно-Демократическая Республика) и южную (Республика Корея).
Демилитаризованная зона (ДМЗ) шириной в четыре километра растянулась через полуостров на 241 километр. Разделяет Корейский полуостров на две половины — северную (Корейская Народно-Демократическая Республика) и южную (Республика Корея).
© Борис Бабанов
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СЕУЛ, 28 фев — РИА Новости. КНДР заявила в понедельник, что провела в воскресенье пуск в рамках исследований по разработке разведывательного спутника, передает агентство Ренхап.
Ранее южнокорейские военные сообщили, что КНДР в воскресенье около в 07:52 (01:52 мск) произвела пуск одной, предположительно, баллистической ракеты из района аэропорта Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря.

"Национальная администрация развития аэрокосмических технологий КНДР (NADA) совместно с Академией оборонных наук провела в воскресенье важное испытание в рамках разработки разведывательного спутника", — приводит агентство выдержку из сообщения северокорейского ЦТАК.

По заявлению северокорейского агентства, испытание позволило проверить "характеристики и рабочую точность фотооборудования высокого разрешения, системы передачи данных".
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По данным Ренхап, КНДР опубликовала снимок Земли, сделанный в ходе испытания.
Северная Корея в январе провела семь ракетных испытаний. Пятого и 11 января КНДР испытала гиперзвуковые ракеты, 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. В конце января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12".
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Опубликовано: Никита Стома
 
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