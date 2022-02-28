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ВСУ выпустили три снаряда запрещенного калибра по Донецкому, заявили в ЛНР

ВСУ выпустили три снаряда запрещенного калибра по Донецкому, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.02.2022

ВСУ выпустили три снаряда запрещенного калибра по Донецкому, заявили в ЛНР

Украинские войска выпустили три артиллерийских снаряда запрещенного калибра по населенному пункту Донецкий в Луганской народной республике, сообщает... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:41

2022-02-28T14:41

2022-02-28T14:41

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

луганская народная республика

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

донбасс

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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили три артиллерийских снаряда запрещенного калибра по населенному пункту Донецкий в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: 13.20 н.п. Новотошковское – Донецкий: артиллерийское орудие 122 мм (три снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, россия, луганская народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс