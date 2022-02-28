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ВСУ выпустили три снаряда запрещенного калибра по Донецкому, заявили в ЛНР
ВСУ выпустили три снаряда запрещенного калибра по Донецкому, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.02.2022
ВСУ выпустили три снаряда запрещенного калибра по Донецкому, заявили в ЛНР
Украинские войска выпустили три артиллерийских снаряда запрещенного калибра по населенному пункту Донецкий в Луганской народной республике, сообщает... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:41
2022-02-28T14:41
2022-02-28T14:41
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
луганская народная республика
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
донбасс
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили три артиллерийских снаряда запрещенного калибра по населенному пункту Донецкий в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: 13.20 н.п. Новотошковское – Донецкий: артиллерийское орудие 122 мм (три снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, луганская народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс
ВСУ выпустили три снаряда запрещенного калибра по Донецкому, заявили в ЛНР
ЛНР в СЦКК: украинские войска выпустили три снаряда запрещенного калибра по Донецкому