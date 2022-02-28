Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/snaryady-1775575021.html
ВСУ выпустили три снаряда запрещенного калибра по Донецкому, заявили в ЛНР
ВСУ выпустили три снаряда запрещенного калибра по Донецкому, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.02.2022
ВСУ выпустили три снаряда запрещенного калибра по Донецкому, заявили в ЛНР
Украинские войска выпустили три артиллерийских снаряда запрещенного калибра по населенному пункту Донецкий в Луганской народной республике, сообщает... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:41
2022-02-28T14:41
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
луганская народная республика
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763079487_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_3dd1a8f002191ba96f264ae08be933b4.jpg
ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили три артиллерийских снаряда запрещенного калибра по населенному пункту Донецкий в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: 13.20 н.п. Новотошковское – Донецкий: артиллерийское орудие 122 мм (три снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
россия
луганская народная республика
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763079487_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1fd18652ee8338db9e199d425d1aebe2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, луганская народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс
14:41 28.02.2022
 
ВСУ выпустили три снаряда запрещенного калибра по Донецкому, заявили в ЛНР

ЛНР в СЦКК: украинские войска выпустили три снаряда запрещенного калибра по Донецкому

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Боец Народной милиции ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили три артиллерийских снаряда запрещенного калибра по населенному пункту Донецкий в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: 13.20 н.п. Новотошковское – Донецкий: артиллерийское орудие 122 мм (три снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
Опубликовано: О. Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала