https://ria.ru/20220228/senator-1775609438.html

Сенатор назвал выступления против спецоперации на Украине предательством

Сенатор назвал выступления против спецоперации на Украине предательством - РИА Новости, 28.02.2022

Сенатор назвал выступления против спецоперации на Украине предательством

Так называемые антивоенные митинги, которые проходят в Москве против спецоперации РФ на Украине, недопустимы, выступать против своей страны в текущей ситуации... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:35

2022-02-28T16:35

2022-02-28T16:36

совет федерации рф

владимир джабаров

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Так называемые антивоенные митинги, которые проходят в Москве против спецоперации РФ на Украине, недопустимы, выступать против своей страны в текущей ситуации чревато национальным предательством, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Меня удивляют митинги так называемые антивоенные, в которые вовлекают и молодежь. Почему все восемь лет, пока бомбили Донбасс, вы не проводили митинги, не заступались за жителей Донецка и Луганска. А вот здесь вы проявили такую солидарность с Украиной", - сказал сенатор в ходе брифинга в понедельник.Он подчеркнул, что в условиях, когда страна проводит военную спецоперацию, нужно, чтобы люди, прежде чем выходить на подобные митинги, "включали голову".По мнению Джабарова, нельзя, чтобы человек шел против собственной страны. "Они могут спорить со страной, быть недовольными властью. Но в данный момент нужно такие вещи не допускать, потому что это чревато национальным предательством", - сказал он. По его мнению, организаторы подобных митингов берут на себя большую ответственность.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/dzhabarov-1774788923.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

совет федерации рф, владимир джабаров, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин