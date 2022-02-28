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Сенатор назвал выступления против спецоперации на Украине предательством
Сенатор назвал выступления против спецоперации на Украине предательством - РИА Новости, 28.02.2022
Сенатор назвал выступления против спецоперации на Украине предательством
Так называемые антивоенные митинги, которые проходят в Москве против спецоперации РФ на Украине, недопустимы, выступать против своей страны в текущей ситуации... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:35
2022-02-28T16:36
совет федерации рф
владимир джабаров
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Так называемые антивоенные митинги, которые проходят в Москве против спецоперации РФ на Украине, недопустимы, выступать против своей страны в текущей ситуации чревато национальным предательством, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Меня удивляют митинги так называемые антивоенные, в которые вовлекают и молодежь. Почему все восемь лет, пока бомбили Донбасс, вы не проводили митинги, не заступались за жителей Донецка и Луганска. А вот здесь вы проявили такую солидарность с Украиной", - сказал сенатор в ходе брифинга в понедельник.Он подчеркнул, что в условиях, когда страна проводит военную спецоперацию, нужно, чтобы люди, прежде чем выходить на подобные митинги, "включали голову".По мнению Джабарова, нельзя, чтобы человек шел против собственной страны. "Они могут спорить со страной, быть недовольными властью. Но в данный момент нужно такие вещи не допускать, потому что это чревато национальным предательством", - сказал он. По его мнению, организаторы подобных митингов берут на себя большую ответственность.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/dzhabarov-1774788923.html
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донецкая народная республика
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совет федерации рф, владимир джабаров, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин
16:35 28.02.2022 (обновлено: 16:36 28.02.2022)
 
Сенатор назвал выступления против спецоперации на Украине предательством

Сенатор Джабаров: выступление против страны в условиях спецоперации чревато предательством

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Так называемые антивоенные митинги, которые проходят в Москве против спецоперации РФ на Украине, недопустимы, выступать против своей страны в текущей ситуации чревато национальным предательством, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Меня удивляют митинги так называемые антивоенные, в которые вовлекают и молодежь. Почему все восемь лет, пока бомбили Донбасс, вы не проводили митинги, не заступались за жителей Донецка и Луганска. А вот здесь вы проявили такую солидарность с Украиной", - сказал сенатор в ходе брифинга в понедельник.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 15:26Сказано в эфире
Джабаров: нацики на Украине столько натворили! Мы помним каждого
Он подчеркнул, что в условиях, когда страна проводит военную спецоперацию, нужно, чтобы люди, прежде чем выходить на подобные митинги, "включали голову".
По мнению Джабарова, нельзя, чтобы человек шел против собственной страны. "Они могут спорить со страной, быть недовольными властью. Но в данный момент нужно такие вещи не допускать, потому что это чревато национальным предательством", - сказал он. По его мнению, организаторы подобных митингов берут на себя большую ответственность.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Опубликовано: Е. Зайцева
 
Совет Федерации РФВладимир ДжабаровДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВладимир Путин
 
 
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