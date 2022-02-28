https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775638577.html

Запад нарушает международное право, вводя санкции, заявили в Дамаске

Запад нарушает международное право, вводя санкции, заявили в Дамаске - РИА Новости, 28.02.2022

Запад нарушает международное право, вводя санкции, заявили в Дамаске

Страны Запада нарушают международное право, вводя односторонние санкции против России и Сирии без решения СБ ООН, заявил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:24

2022-02-28T18:24

2022-02-28T18:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сирия

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украина

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ситуация в днр и лнр

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ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости. Страны Запада нарушают международное право, вводя односторонние санкции против России и Сирии без решения СБ ООН, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Сирии Башар Джаафари."Если она (Европа) либеральна, как она заявляет миру, значит должно быть место диалогу даже с тем, с кем есть разногласия. Это основа. Если ситуация доходит до отсутствия взаимопонимания, это не дает тебе право в одностороннем порядке прибегать к экономическим санкциям против своего оппонента. Единственная сторона, которая уполномочена вводить санкции, это СБ ООН", - сказал Джаафари.По словам сирийского политика, Запад регулярно "переигрывает" на свой лад принципы международного права. "Слово санкции в принципе отсутствует в уставе СБ ООН", - добавил он, отметив, что подобная позиция Запада говорит о неготовности слышать альтернативную позицию.По словам Джаафари, США, воспользовавшись распадом СССР и тяжелым периодом для России, решили навязать миру новый миропорядок однополярного характера и впоследствии, нарушая все ранее достигнутые договоренности, начали расширение на восток."Сейчас мы видим масштаб вранья и дезинформации, которым накачивают Украину и Сирию, другие страны. Как нам верить Западу, когда он против нас в вопросах, которые касаются наших народов? Все те же инструменты фальсификации, которые они применяли в начале войны в Сирии, сейчас используют на Украине", - добавил замминистра.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/donbass-1775508441.html

https://ria.ru/20220228/shibl-1775505739.html

https://ria.ru/20220225/putin-1775048869.html

сирия

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сирия, россия, украина, мид сирии, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр