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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775638577.html
Запад нарушает международное право, вводя санкции, заявили в Дамаске
Запад нарушает международное право, вводя санкции, заявили в Дамаске - РИА Новости, 28.02.2022
Запад нарушает международное право, вводя санкции, заявили в Дамаске
Страны Запада нарушают международное право, вводя односторонние санкции против России и Сирии без решения СБ ООН, заявил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:24
2022-02-28T18:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сирия
россия
украина
мид сирии
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости. Страны Запада нарушают международное право, вводя односторонние санкции против России и Сирии без решения СБ ООН, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Сирии Башар Джаафари."Если она (Европа) либеральна, как она заявляет миру, значит должно быть место диалогу даже с тем, с кем есть разногласия. Это основа. Если ситуация доходит до отсутствия взаимопонимания, это не дает тебе право в одностороннем порядке прибегать к экономическим санкциям против своего оппонента. Единственная сторона, которая уполномочена вводить санкции, это СБ ООН", - сказал Джаафари.По словам сирийского политика, Запад регулярно "переигрывает" на свой лад принципы международного права. "Слово санкции в принципе отсутствует в уставе СБ ООН", - добавил он, отметив, что подобная позиция Запада говорит о неготовности слышать альтернативную позицию.По словам Джаафари, США, воспользовавшись распадом СССР и тяжелым периодом для России, решили навязать миру новый миропорядок однополярного характера и впоследствии, нарушая все ранее достигнутые договоренности, начали расширение на восток."Сейчас мы видим масштаб вранья и дезинформации, которым накачивают Украину и Сирию, другие страны. Как нам верить Западу, когда он против нас в вопросах, которые касаются наших народов? Все те же инструменты фальсификации, которые они применяли в начале войны в Сирии, сейчас используют на Украине", - добавил замминистра.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/donbass-1775508441.html
https://ria.ru/20220228/shibl-1775505739.html
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в мире, сирия, россия, украина, мид сирии, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
18:24 28.02.2022
 
Запад нарушает международное право, вводя санкции, заявили в Дамаске

Замглавы МИД Сирии Джаафари: Запад не может вводить санкции без решения Совбеза ООН

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости. Страны Запада нарушают международное право, вводя односторонние санкции против России и Сирии без решения СБ ООН, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Сирии Башар Джаафари.
"Если она (Европа) либеральна, как она заявляет миру, значит должно быть место диалогу даже с тем, с кем есть разногласия. Это основа. Если ситуация доходит до отсутствия взаимопонимания, это не дает тебе право в одностороннем порядке прибегать к экономическим санкциям против своего оппонента. Единственная сторона, которая уполномочена вводить санкции, это СБ ООН", - сказал Джаафари.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 11:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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По словам сирийского политика, Запад регулярно "переигрывает" на свой лад принципы международного права. "Слово санкции в принципе отсутствует в уставе СБ ООН", - добавил он, отметив, что подобная позиция Запада говорит о неготовности слышать альтернативную позицию.
По словам Джаафари, США, воспользовавшись распадом СССР и тяжелым периодом для России, решили навязать миру новый миропорядок однополярного характера и впоследствии, нарушая все ранее достигнутые договоренности, начали расширение на восток.
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Луна Шибль: исключение России сделало бы Совбез ООН бессмысленным
"Сейчас мы видим масштаб вранья и дезинформации, которым накачивают Украину и Сирию, другие страны. Как нам верить Западу, когда он против нас в вопросах, которые касаются наших народов? Все те же инструменты фальсификации, которые они применяли в начале войны в Сирии, сейчас используют на Украине", - добавил замминистра.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 14:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин поблагодарил Асада за принципиальную позицию по Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСирияРоссияУкраинаМИД СирииСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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