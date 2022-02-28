Запад нарушает международное право, вводя санкции, заявили в Дамаске
Замглавы МИД Сирии Джаафари: Запад не может вводить санкции без решения Совбеза ООН
© Фото : SANAДамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия
ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости. Страны Запада нарушают международное право, вводя односторонние санкции против России и Сирии без решения СБ ООН, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Сирии Башар Джаафари.
"Если она (Европа) либеральна, как она заявляет миру, значит должно быть место диалогу даже с тем, с кем есть разногласия. Это основа. Если ситуация доходит до отсутствия взаимопонимания, это не дает тебе право в одностороннем порядке прибегать к экономическим санкциям против своего оппонента. Единственная сторона, которая уполномочена вводить санкции, это СБ ООН", - сказал Джаафари.
По словам сирийского политика, Запад регулярно "переигрывает" на свой лад принципы международного права. "Слово санкции в принципе отсутствует в уставе СБ ООН", - добавил он, отметив, что подобная позиция Запада говорит о неготовности слышать альтернативную позицию.
"Сейчас мы видим масштаб вранья и дезинформации, которым накачивают Украину и Сирию, другие страны. Как нам верить Западу, когда он против нас в вопросах, которые касаются наших народов? Все те же инструменты фальсификации, которые они применяли в начале войны в Сирии, сейчас используют на Украине", - добавил замминистра.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.