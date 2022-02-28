https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775601749.html

Набиуллина рассказала, как санкции повлияли на работу ЦБ

Набиуллина рассказала, как санкции повлияли на работу ЦБ - РИА Новости, 28.02.2022

Набиуллина рассказала, как санкции повлияли на работу ЦБ

Новые иностранные санкции ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:07

2022-02-28T16:07

2022-02-28T16:34

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Новые иностранные санкции ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Банк России ранее в понедельник на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20% с 9,5%, что стало ее новым историческим максимумом. Последний раз экстренное заседание ЦБ проводил в декабре 2014 года: тогда ставка была повышена на 6,5 процентного пункта - до 17%."Условия для российской экономики кардинально поменялись. Новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования нами золотовалютных резервов", - сказала Набиуллина в ходе выступления по итогам заседания совета директоров."Дальнейшие решения по денежно-кредитной политике мы будем принимать, исходя из изменения фактической ситуации, оценки рисков, в первую очередь, в части внешних условий", - добавила глава Центробанка."Мы постоянно находимся в контакте с банками и готовы оперативно принимать необходимые меры для их поддержки", - сказала она в ходе пресс-конференции."Мы постоянно мониторим биржевые торги и при необходимости принимаем меры. В частности, уже введены ограничения на продажи ценных бумаг нерезидентами", - отметила она.Банк России с 28 февраля временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручению нерезидентов.Кроме того, Банк России принял решение не открывать сегодня на Московской бирже секции фондового и срочного рынков, а также секцию рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), а завтрашний режим работы будет объявлен на сайте ЦБ до 9.00 мск 1 марта. В понедельник на торговой площадке идут только торги на валютном, денежном рынке и рынке РЕПО, они открылись в 10.00 мск.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

https://ria.ru/20220228/stavka-1775533441.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)