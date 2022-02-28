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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Набиуллина рассказала, как санкции повлияли на работу ЦБ
Набиуллина рассказала, как санкции повлияли на работу ЦБ - РИА Новости, 28.02.2022
Набиуллина рассказала, как санкции повлияли на работу ЦБ
Новые иностранные санкции ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:07
2022-02-28T16:34
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Новые иностранные санкции ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Банк России ранее в понедельник на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20% с 9,5%, что стало ее новым историческим максимумом. Последний раз экстренное заседание ЦБ проводил в декабре 2014 года: тогда ставка была повышена на 6,5 процентного пункта - до 17%."Условия для российской экономики кардинально поменялись. Новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования нами золотовалютных резервов", - сказала Набиуллина в ходе выступления по итогам заседания совета директоров."Дальнейшие решения по денежно-кредитной политике мы будем принимать, исходя из изменения фактической ситуации, оценки рисков, в первую очередь, в части внешних условий", - добавила глава Центробанка."Мы постоянно находимся в контакте с банками и готовы оперативно принимать необходимые меры для их поддержки", - сказала она в ходе пресс-конференции."Мы постоянно мониторим биржевые торги и при необходимости принимаем меры. В частности, уже введены ограничения на продажи ценных бумаг нерезидентами", - отметила она.Банк России с 28 февраля временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручению нерезидентов.Кроме того, Банк России принял решение не открывать сегодня на Московской бирже секции фондового и срочного рынков, а также секцию рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), а завтрашний режим работы будет объявлен на сайте ЦБ до 9.00 мск 1 марта. В понедельник на торговой площадке идут только торги на валютном, денежном рынке и рынке РЕПО, они открылись в 10.00 мск.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
16:07 28.02.2022 (обновлено: 16:34 28.02.2022)
 
Набиуллина рассказала, как санкции повлияли на работу ЦБ

Глава ЦБ Набиуллина: новые санкции ограничили возможности ЦБ использовать резервы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Новые иностранные санкции ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Банк России ранее в понедельник на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20% с 9,5%, что стало ее новым историческим максимумом. Последний раз экстренное заседание ЦБ проводил в декабре 2014 года: тогда ставка была повышена на 6,5 процентного пункта - до 17%.
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:10
Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
"Условия для российской экономики кардинально поменялись. Новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования нами золотовалютных резервов", - сказала Набиуллина в ходе выступления по итогам заседания совета директоров.
"Дальнейшие решения по денежно-кредитной политике мы будем принимать, исходя из изменения фактической ситуации, оценки рисков, в первую очередь, в части внешних условий", - добавила глава Центробанка.
"Мы постоянно находимся в контакте с банками и готовы оперативно принимать необходимые меры для их поддержки", - сказала она в ходе пресс-конференции.
"Мы постоянно мониторим биржевые торги и при необходимости принимаем меры. В частности, уже введены ограничения на продажи ценных бумаг нерезидентами", - отметила она.
Граффити в поддержку рубля в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
12:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эксперт назвал повышение ключевой ставки до 20% вынужденным
Банк России с 28 февраля временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручению нерезидентов.
Кроме того, Банк России принял решение не открывать сегодня на Московской бирже секции фондового и срочного рынков, а также секцию рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), а завтрашний режим работы будет объявлен на сайте ЦБ до 9.00 мск 1 марта. В понедельник на торговой площадке идут только торги на валютном, денежном рынке и рынке РЕПО, они открылись в 10.00 мск.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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