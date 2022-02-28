15:30 28.02.2022 (обновлено: 17:15 28.02.2022)
США ввели санкции против РФПИ
Минфин США ввел новые санкции против РФПИ и его руководителя Дмитриева
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Американское правительство ввело санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева.
"Мы полностью заблокировали Российский фонд прямых инвестиций и его руководителя Кирилла Дмитриева", — сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
РФПИ вкладывает деньги в российские компании совместно с ведущими инвесторами мира.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора. Это спровоцировало снижение курса рубля.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия готовилась к подобным ограничениям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуются анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Опубликовано: К. Волков