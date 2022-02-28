https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775590645.html

США ввели санкции против РФПИ

США ввели санкции против РФПИ - РИА Новости, 28.02.2022

США ввели санкции против РФПИ

Американское правительство ввело санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:30

2022-02-28T15:30

2022-02-28T17:15

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

сша

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Американское правительство ввело санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева."Мы полностью заблокировали Российский фонд прямых инвестиций и его руководителя Кирилла Дмитриева", — сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.РФПИ вкладывает деньги в российские компании совместно с ведущими инвесторами мира.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора. Это спровоцировало снижение курса рубля.Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия готовилась к подобным ограничениям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуются анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/sotsobyazatelstva-1775541104.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, сша, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций