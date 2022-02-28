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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775590645.html
США ввели санкции против РФПИ
США ввели санкции против РФПИ - РИА Новости, 28.02.2022
США ввели санкции против РФПИ
Американское правительство ввело санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:30
2022-02-28T17:15
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
сша
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Американское правительство ввело санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева."Мы полностью заблокировали Российский фонд прямых инвестиций и его руководителя Кирилла Дмитриева", — сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.РФПИ вкладывает деньги в российские компании совместно с ведущими инвесторами мира.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора. Это спровоцировало снижение курса рубля.Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия готовилась к подобным ограничениям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуются анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, сша, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
15:30 28.02.2022 (обновлено: 17:15 28.02.2022)
 
США ввели санкции против РФПИ

Минфин США ввел новые санкции против РФПИ и его руководителя Дмитриева

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Американское правительство ввело санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева.
"Мы полностью заблокировали Российский фонд прямых инвестиций и его руководителя Кирилла Дмитриева", — сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
12:57
Силуанов заявил о наличии средств для выполнения социальных обязательств
РФПИ вкладывает деньги в российские компании совместно с ведущими инвесторами мира.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора. Это спровоцировало снижение курса рубля.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия готовилась к подобным ограничениям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуются анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: К. Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаСШАРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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