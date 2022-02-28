https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775567623.html

Япония введет санкции против Банка России

Япония введет санкции против Банка России - РИА Новости, 28.02.2022

Япония введет санкции против Банка России

Япония вводит санкции в отношении операций с Центральным банком России, сообщил журналистам японский премьер Фумио Кисида. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:18

2022-02-28T14:18

2022-02-28T14:45

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

экономика

владимир путин

донецкая народная республика

япония

москва

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ТОКИО, 28 фев – РИА Новости. Япония вводит санкции в отношении операций с Центральным банком России, сообщил журналистам японский премьер Фумио Кисида."Как я объявил вчера, для защиты основ мирового порядка в единстве с мировым сообществом наша страна будет действовать решительно. В дополнение к объявленным вчера мерам мы принимаем следующие меры. Мы приняли решение для повышения эффективности финансовых санкций в отношении России, предпринимаемых мировым сообществом, ввести санкции, ограничивающие операции с Центральным банком России", - сказал Кисида.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Япония в связи с ситуацией на Украине приняла два пакета санкций. Первый предусматривает запрет на выдачу виз и замораживание активов представителей ДНР и ЛНР, запрет на ведение экспортно-импортных операций и запрет на размещение нового суверенного долга и операций с ним в Японии. В пятницу премьер-министр Японии на экстренно созванной пресс-конференции заявил, что Япония усиливает санкции против России в связи с ситуацией на Украине. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России, а также санкции в отношении экспорта организациям, связанным с военной отраслью, экспорта товаров из списка, основанного на основании международных соглашений, полупроводников и других товаров универсального назначения. Энергетику санкции не затронули. Сообщалось, что санкции вводятся против российского президента.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/deripaska-1775573689.html

донецкая народная республика

япония

москва

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, экономика, владимир путин, донецкая народная республика, япония, москва