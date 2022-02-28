14:18 28.02.2022 (обновлено: 14:45 28.02.2022)
Япония введет санкции против Банка России
Япония введет санкции в отношении Банка России
Здание Центрального банка РФ в Москве
ТОКИО, 28 фев – РИА Новости. Япония вводит санкции в отношении операций с Центральным банком России, сообщил журналистам японский премьер Фумио Кисида.
"Как я объявил вчера, для защиты основ мирового порядка в единстве с мировым сообществом наша страна будет действовать решительно. В дополнение к объявленным вчера мерам мы принимаем следующие меры. Мы приняли решение для повышения эффективности финансовых санкций в отношении России, предпринимаемых мировым сообществом, ввести санкции, ограничивающие операции с Центральным банком России", - сказал Кисида.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Япония в связи с ситуацией на Украине приняла два пакета санкций. Первый предусматривает запрет на выдачу виз и замораживание активов представителей ДНР и ЛНР, запрет на ведение экспортно-импортных операций и запрет на размещение нового суверенного долга и операций с ним в Японии. В пятницу премьер-министр Японии на экстренно созванной пресс-конференции заявил, что Япония усиливает санкции против России в связи с ситуацией на Украине. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России, а также санкции в отношении экспорта организациям, связанным с военной отраслью, экспорта товаров из списка, основанного на основании международных соглашений, полупроводников и других товаров универсального назначения. Энергетику санкции не затронули. Сообщалось, что санкции вводятся против российского президента.
Опубликовано: Мадина Моргоева