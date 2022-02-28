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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775567623.html
Япония введет санкции против Банка России
Япония введет санкции против Банка России - РИА Новости, 28.02.2022
Япония введет санкции против Банка России
Япония вводит санкции в отношении операций с Центральным банком России, сообщил журналистам японский премьер Фумио Кисида. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:18
2022-02-28T14:45
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
экономика
владимир путин
донецкая народная республика
япония
москва
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ТОКИО, 28 фев – РИА Новости. Япония вводит санкции в отношении операций с Центральным банком России, сообщил журналистам японский премьер Фумио Кисида."Как я объявил вчера, для защиты основ мирового порядка в единстве с мировым сообществом наша страна будет действовать решительно. В дополнение к объявленным вчера мерам мы принимаем следующие меры. Мы приняли решение для повышения эффективности финансовых санкций в отношении России, предпринимаемых мировым сообществом, ввести санкции, ограничивающие операции с Центральным банком России", - сказал Кисида.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Япония в связи с ситуацией на Украине приняла два пакета санкций. Первый предусматривает запрет на выдачу виз и замораживание активов представителей ДНР и ЛНР, запрет на ведение экспортно-импортных операций и запрет на размещение нового суверенного долга и операций с ним в Японии. В пятницу премьер-министр Японии на экстренно созванной пресс-конференции заявил, что Япония усиливает санкции против России в связи с ситуацией на Украине. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России, а также санкции в отношении экспорта организациям, связанным с военной отраслью, экспорта товаров из списка, основанного на основании международных соглашений, полупроводников и других товаров универсального назначения. Энергетику санкции не затронули. Сообщалось, что санкции вводятся против российского президента.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
япония
москва
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Мадина Моргоева
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признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, экономика, владимир путин, донецкая народная республика, япония, москва
14:18 28.02.2022 (обновлено: 14:45 28.02.2022)
 
Япония введет санкции против Банка России

Япония введет санкции в отношении Банка России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве
Читать ria.ru в
ТОКИО, 28 фев – РИА Новости. Япония вводит санкции в отношении операций с Центральным банком России, сообщил журналистам японский премьер Фумио Кисида.
"Как я объявил вчера, для защиты основ мирового порядка в единстве с мировым сообществом наша страна будет действовать решительно. В дополнение к объявленным вчера мерам мы принимаем следующие меры. Мы приняли решение для повышения эффективности финансовых санкций в отношении России, предпринимаемых мировым сообществом, ввести санкции, ограничивающие операции с Центральным банком России", - сказал Кисида.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Япония в связи с ситуацией на Украине приняла два пакета санкций. Первый предусматривает запрет на выдачу виз и замораживание активов представителей ДНР и ЛНР, запрет на ведение экспортно-импортных операций и запрет на размещение нового суверенного долга и операций с ним в Японии. В пятницу премьер-министр Японии на экстренно созванной пресс-конференции заявил, что Япония усиливает санкции против России в связи с ситуацией на Украине. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России, а также санкции в отношении экспорта организациям, связанным с военной отраслью, экспорта товаров из списка, основанного на основании международных соглашений, полупроводников и других товаров универсального назначения. Энергетику санкции не затронули. Сообщалось, что санкции вводятся против российского президента.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
14:36
Дерипаска попросил у ЦБ разъяснений после повышения ключевой ставки
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении РоссииЭкономикаВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЯпонияМосква
 
 
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