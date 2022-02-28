https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775563128.html

В Казахстане оценили риски от санкций против России

В Казахстане оценили риски от санкций против России - РИА Новости, 28.02.2022

В Казахстане оценили риски от санкций против России

Казахстан видит для себя риски в санкциях, введенных со стороны Запада против РФ, они воздействуют на экономику всех членов ЕАЭС, заявил РИА Новости заместитель РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:02

2022-02-28T14:02

2022-02-28T14:02

санкции

санкции в отношении россии

россия

экономика

казахстан

мухтар тлеуберди

евразийский экономический союз

оон

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ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Казахстан видит для себя риски в санкциях, введенных со стороны Запада против РФ, они воздействуют на экономику всех членов ЕАЭС, заявил РИА Новости заместитель премьера - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди."Поскольку мы с Россией находимся в Евразийском экономическом союзе, то, понятно, те санкции, которые применяются против России, безусловно, воздействуют на экономику всех членов ЕАЭС. Уже сейчас мы наблюдаем падение курса как рубля, так и тенге к доллару, к евро. Помимо этого, это ещё большой блок проблем, который будет подниматься в отношении транзита товаров, торговли, сейчас это вызывает самое большое беспокойство", - сказал Тлеуберди на полях сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве.

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775548008.html

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Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, россия, экономика, казахстан, мухтар тлеуберди, евразийский экономический союз, оон, женева (город)