https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775563128.html
В Казахстане оценили риски от санкций против России
В Казахстане оценили риски от санкций против России - РИА Новости, 28.02.2022
В Казахстане оценили риски от санкций против России
Казахстан видит для себя риски в санкциях, введенных со стороны Запада против РФ, они воздействуют на экономику всех членов ЕАЭС, заявил РИА Новости заместитель РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:02
2022-02-28T14:02
2022-02-28T14:02
санкции
санкции в отношении россии
россия
экономика
казахстан
мухтар тлеуберди
евразийский экономический союз
оон
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ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Казахстан видит для себя риски в санкциях, введенных со стороны Запада против РФ, они воздействуют на экономику всех членов ЕАЭС, заявил РИА Новости заместитель премьера - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди."Поскольку мы с Россией находимся в Евразийском экономическом союзе, то, понятно, те санкции, которые применяются против России, безусловно, воздействуют на экономику всех членов ЕАЭС. Уже сейчас мы наблюдаем падение курса как рубля, так и тенге к доллару, к евро. Помимо этого, это ещё большой блок проблем, который будет подниматься в отношении транзита товаров, торговли, сейчас это вызывает самое большое беспокойство", - сказал Тлеуберди на полях сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции, санкции в отношении россии, россия, экономика, казахстан, мухтар тлеуберди, евразийский экономический союз, оон, женева (город)
В Казахстане оценили риски от санкций против России
Глава МИД Казахстана Тлеуберди: санкции против России влияют на экономику всех членов ЕАЭС