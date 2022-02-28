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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775529310.html
Румыния заблокирует сайты агентства Sputnik и трансляцию канала RT
Румыния заблокирует сайты агентства Sputnik и трансляцию канала RT - РИА Новости, 28.02.2022
Румыния заблокирует сайты агентства Sputnik и трансляцию канала RT
Власти Румынии предприняли ряд мер для блокировки сайтов агентства Sputnik и телеканала RT, также до конца дня будет заблокирована трансляция RT всеми... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:11
2022-02-28T12:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Власти Румынии предприняли ряд мер для блокировки сайтов агентства Sputnik и телеканала RT, также до конца дня будет заблокирована трансляция RT всеми румынскими операторами, сообщил глава пресс-службы правительства страны Дан Кэрбунару."В контексте кризиса на Украине представляю список сайтов, часть из них уже заблокирована, часть будет заблокирована в ближайшее время. Это ru.md.sputniknews.com, md.sputniknews.com, ro.md.sputniknews.com, profitsmall.com, yourincome.site, citestesitu.com, rtnews.com, cloudx.ro, процедура блокировки уже началась. С сегодняшнего вечера последний оператор, который осуществляет трансляцию, заблокирует телеканала Russia Today", - заявил Кэрбунару.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.Редакция Sputnik Молдавия ранее сообщила РИА Новости, что получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания - с 7 марта. Также были заблокированы два новостных интернет-портала. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.Кроме того, служба информации и безопасности Молдавии заблокировала доступ к сайту российского Первого канала.На протяжении последних дней вещание основных российских каналов было прекращено в Латвии, Литве, Польше и Эстонии. Телекоммуникационный оператор Финляндии Elisa также сообщил, что решил убрать из пакета канал RT. В ВГТРК, комментируя РИА Новости закрытие в Латвии, Польше и Эстонии вещания основных российских каналов, включая "РТР-Планету" и "Вести 24", заявили, что правда найдет дорогу к тем, кто не хочет быть обманутым.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/facebook-1775411641.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220112/telegram-1767522860.html
https://ria.ru/20220227/bezopasnost-1775387414.html
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2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
12:11 28.02.2022 (обновлено: 12:53 28.02.2022)
 
Румыния заблокирует сайты агентства Sputnik и трансляцию канала RT

Румыния 28 февраля заблокирует сайты агентства Sputnik и трансляцию канала RT

© Flickr / miss_unafraidФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Flickr / miss_unafraid
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Власти Румынии предприняли ряд мер для блокировки сайтов агентства Sputnik и телеканала RT, также до конца дня будет заблокирована трансляция RT всеми румынскими операторами, сообщил глава пресс-службы правительства страны Дан Кэрбунару.
"В контексте кризиса на Украине представляю список сайтов, часть из них уже заблокирована, часть будет заблокирована в ближайшее время. Это ru.md.sputniknews.com, md.sputniknews.com, ro.md.sputniknews.com, profitsmall.com, yourincome.site, citestesitu.com, rtnews.com, cloudx.ro, процедура блокировки уже началась. С сегодняшнего вечера последний оператор, который осуществляет трансляцию, заблокирует телеканала Russia Today", - заявил Кэрбунару.
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Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Редакция Sputnik Молдавия ранее сообщила РИА Новости, что получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания - с 7 марта. Также были заблокированы два новостных интернет-портала. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Кроме того, служба информации и безопасности Молдавии заблокировала доступ к сайту российского Первого канала.
На протяжении последних дней вещание основных российских каналов было прекращено в Латвии, Литве, Польше и Эстонии. Телекоммуникационный оператор Финляндии Elisa также сообщил, что решил убрать из пакета канал RT. В ВГТРК, комментируя РИА Новости закрытие в Латвии, Польше и Эстонии вещания основных российских каналов, включая "РТР-Планету" и "Вести 24", заявили, что правда найдет дорогу к тем, кто не хочет быть обманутым.
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Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Вчера, 15:52
В Молдавии заблокировали доступ к сайту российского Первого канала
Опубликовано: М. Моргоева
 
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