https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775529310.html

Румыния заблокирует сайты агентства Sputnik и трансляцию канала RT

Румыния заблокирует сайты агентства Sputnik и трансляцию канала RT - РИА Новости, 28.02.2022

Румыния заблокирует сайты агентства Sputnik и трансляцию канала RT

Власти Румынии предприняли ряд мер для блокировки сайтов агентства Sputnik и телеканала RT, также до конца дня будет заблокирована трансляция RT всеми... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:11

2022-02-28T12:11

2022-02-28T12:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Власти Румынии предприняли ряд мер для блокировки сайтов агентства Sputnik и телеканала RT, также до конца дня будет заблокирована трансляция RT всеми румынскими операторами, сообщил глава пресс-службы правительства страны Дан Кэрбунару."В контексте кризиса на Украине представляю список сайтов, часть из них уже заблокирована, часть будет заблокирована в ближайшее время. Это ru.md.sputniknews.com, md.sputniknews.com, ro.md.sputniknews.com, profitsmall.com, yourincome.site, citestesitu.com, rtnews.com, cloudx.ro, процедура блокировки уже началась. С сегодняшнего вечера последний оператор, который осуществляет трансляцию, заблокирует телеканала Russia Today", - заявил Кэрбунару.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.Редакция Sputnik Молдавия ранее сообщила РИА Новости, что получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания - с 7 марта. Также были заблокированы два новостных интернет-портала. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.Кроме того, служба информации и безопасности Молдавии заблокировала доступ к сайту российского Первого канала.На протяжении последних дней вещание основных российских каналов было прекращено в Латвии, Литве, Польше и Эстонии. Телекоммуникационный оператор Финляндии Elisa также сообщил, что решил убрать из пакета канал RT. В ВГТРК, комментируя РИА Новости закрытие в Латвии, Польше и Эстонии вещания основных российских каналов, включая "РТР-Планету" и "Вести 24", заявили, что правда найдет дорогу к тем, кто не хочет быть обманутым.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/facebook-1775411641.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220112/telegram-1767522860.html

https://ria.ru/20220227/bezopasnost-1775387414.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии