11:12 28.02.2022 (обновлено: 11:41 28.02.2022)
Запад пострадает от санкций больше, чем Россия, заявили в Сирии
Советник Асада Шибль: Запад пострадает от санкций больше, чем Россия
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Россия готова к санкциям против нее, в сложившейся ситуации Запад пострадает больше от экономической блокады Москвы, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль.
"В данной ситуации я предполагаю, что Запад пострадает от этой блокады больше, чем Россия. Так как, по моим предположениям, Россия подготовила себя к подобному сценарию и она как великое государство в состоянии адаптироваться, в то время как Запад не готов к такому развитию событий",- сказала Шибль.
Советник президента САР Башара Асада добавила, что при любых обстоятельствах санкции болезненны для любого государства и его граждан, но экономическая блокада влияет не только на страну, против которой она вводится, под ударом оказываются и другие страны.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: О. Маркова