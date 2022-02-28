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https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775510380.html
Запад пострадает от санкций больше, чем Россия, заявили в Сирии
Запад пострадает от санкций больше, чем Россия, заявили в Сирии - РИА Новости, 28.02.2022
Запад пострадает от санкций больше, чем Россия, заявили в Сирии
Россия готова к санкциям против нее, в сложившейся ситуации Запад пострадает больше от экономической блокады Москвы, заявила в интервью РИА Новости специальный... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:12
2022-02-28T11:41
в мире
дмитрий песков
башар асад
луганская народная республика
россия
киев
владимир путин
сирия
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ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Россия готова к санкциям против нее, в сложившейся ситуации Запад пострадает больше от экономической блокады Москвы, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль."В данной ситуации я предполагаю, что Запад пострадает от этой блокады больше, чем Россия. Так как, по моим предположениям, Россия подготовила себя к подобному сценарию и она как великое государство в состоянии адаптироваться, в то время как Запад не готов к такому развитию событий",- сказала Шибль.Советник президента САР Башара Асада добавила, что при любых обстоятельствах санкции болезненны для любого государства и его граждан, но экономическая блокада влияет не только на страну, против которой она вводится, под ударом оказываются и другие страны.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775506372.html
https://ria.ru/20220228/tsentrobank-1775476587.html
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в мире, дмитрий песков, башар асад, луганская народная республика, россия, киев, владимир путин, сирия
11:12 28.02.2022 (обновлено: 11:41 28.02.2022)
 
Запад пострадает от санкций больше, чем Россия, заявили в Сирии

Советник Асада Шибль: Запад пострадает от санкций больше, чем Россия

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Россия готова к санкциям против нее, в сложившейся ситуации Запад пострадает больше от экономической блокады Москвы, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль.
"В данной ситуации я предполагаю, что Запад пострадает от этой блокады больше, чем Россия. Так как, по моим предположениям, Россия подготовила себя к подобному сценарию и она как великое государство в состоянии адаптироваться, в то время как Запад не готов к такому развитию событий",- сказала Шибль.
Екатерина Алтабаева - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Санкции Запада придется преодолеть, иного пути нет, заявили в Совфеде
Советник президента САР Башара Асада добавила, что при любых обстоятельствах санкции болезненны для любого государства и его граждан, но экономическая блокада влияет не только на страну, против которой она вводится, под ударом оказываются и другие страны.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Читайте полный текст интервью >>>
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:23
ЦБ объявил о послаблениях по кредитам заемщиков из-за санкций
Опубликовано: О. Маркова
 
В миреДмитрий ПесковБашар АсадЛуганская Народная РеспубликаРоссияКиевВладимир ПутинСирия
 
 
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