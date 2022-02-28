https://ria.ru/20220228/shibl-1775505739.html

Луна Шибль: исключение России сделало бы Совбез ООН бессмысленным

Луна Шибль: исключение России сделало бы Совбез ООН бессмысленным - РИА Новости, 28.02.2022

Луна Шибль: исключение России сделало бы Совбез ООН бессмысленным

Сирия одной из первых поддержала Россию в ситуации вокруг Украины и выразила готовность вслед за Москвой признать Донецкую и Луганскую республики. Специальный... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:30

2022-02-28T11:30

2022-02-28T11:34

интервью

россия

сирия

луна шибль (специальный советник президента сар )

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775512841_291:45:1160:534_1920x0_80_0_0_1d46bf069bbc4270d348d6c829bc78f4.jpg

Сирия одной из первых поддержала Россию в ситуации вокруг Украины и выразила готовность вслед за Москвой признать Донецкую и Луганскую республики. Специальный советник президента САР Луна Шибль рассказала в интервью РИА Новости об отношении Дамаска к специальной военной операции на Украине, намерениях развивать отношения с ЛНР и ДНР, прокомментировала предложения исключить Россию из Совета Безопасности ООН и схожесть тактики действий украинских нацистов с террористами в Сирии.– Как вы оцениваете специальную военную операцию на Украине? Почему, с вашей точки зрения, Россия начала эту операцию вопреки угрозам Запада ввести санкции?– Конечно, мы поддерживаем эту операцию. Военную операцию нельзя рассматривать без всего, что произошло ранее, того, что происходило на политическом и дипломатическом уровнях. Готовила ли Россия эту операцию заранее? Конечно, нет.Если оценивать вопрос грамотно, то необходимо вспомнить переговоры Буша-старшего с Горбачевым и Гельмутом Колем по объединению Германии, в рамках которых главным условием со стороны России было нераспространение НАТО на восток. Тогда Буш-старший дал конкретные обещания России в этом вопросе и, конечно, не выполнил их. Все последующие годы, вопреки тому, что Россия не являлась врагом США, они продолжали расценивать ее как врага. Они спровоцировали первую и вторую войны в Чечне. После они организовали переворот на Украине и поставили антироссийское правительство у власти в 2014 году. Все эти годы правительство России придерживалось сдержанной политики, используя механизмы политического диалога, что не мешало НАТО расширяться на восток и предпринять попытки продвинуться на территории соседнего России государства, вопреки всему пытаться превратить ее в страну с ядерным потенциалом в НАТО, что является самой опасной угрозой близ России. Поэтому Россия прибегла к военной операции после того, как были использованы все возможности, когда военная угроза для нее стала крайне опасной.Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, Запад и США задействовали все возможности, чтобы навредить России как политически, так и в военном плане. Каждое государство вправе при военной угрозе защищать себя, и Россия должна это делать. Поэтому, как я уже сказала, мы, конечно, поддерживаем эту операцию.– Президент Асад в разговоре с президентом Путиным сравнил произошедшее в Сирии с происходящим на Украине. В чем сходство, и где пересекаются эти два события?– Во всем. В информационной пропаганде, лжи и лицемерии, методах и подельниках, которых они используют, а также тактике, санкциях, демонизации государства и его символов. И это не только в Сирии. То, что происходит сегодня на Украине, то же происходило в Афганистане, они разрушили государство под предлогом событий 11 сентября, и мы до сих пор не знаем, кто действительно стоит за этим терактом. Стоит вспомнить войну в Ираке и обвинения в наличии оружия массового поражения. В этом вранье позже признался Колин Пауэлл, сказав, что сведения не верны. США и страны Запада использовали схожие сценарии в ряде других государств. И сегодня на Украине нацисты и фашисты создают постановочные сценарии и фальсифицируют факты так же, как это делали члены террористической организации "Белые каски". Можно привести много примеров, начиная с того танка, который раздавил украинскую машину с пассажирами, а оказалось – это не российский танк, заканчивая кадрами израильских бомбардировок Сектора Газа, выдаваемыми за бомбардировки русских на Украине и так далее.– На ваш взгляд, поддержка террористов в Сирии схожа с поддержкой нацистов и радикалов на Украине?– Исторически Запад и США поддерживали нацистов, и так было в первые годы Второй Мировой войны, когда они поддерживали Гитлера. И в частности позиция США внешне, но не по содержанию, начала меняться в отношении нацистов только после того, как поменялся расклад сил в пользу России. Поэтому разговоры о том, что между Западом и нацистами вражда – это большая ложь. Если мы рассмотрим основы идей нацистов и радикалов, то поймем, что они одинаковы. И в начале прошлого века именно Запад создал радикалов и использовал их для запугивания народов и после использовал их как действующий инструмент для оккупации стран под предлогом борьбы с терроризмом.– Как вы оцениваете жесткую дипломатическую атаку против России и обвинения в нарушении международного права и в оккупации другого государства?– Страны, которые убили миллионы людей начиная с корейской войны, потом во Вьетнаме, Афганистане и Ираке и сегодня в Сирии и на Украине, не имеют права говорить ни о международном праве, ни о легитимности, ни о совести. Они превратили мир в джунгли, где правит закон джунглей, где сильный съедает слабого. Поэтому Россия не только имеет право, но и обязана себя защищать.– Когда ожидается официальное признание Сирией республик Донецка и Луганска? Вас не беспокоят новые возможные санкции, и как может это повлиять на отношения Сирии с Украиной и другими странами?– Что касается признания, то Сирия заявила о готовности признать Донецкую и Луганскую республики еще два месяца назад, во время визита парламентской делегации из России, в состав которой входили представители ДНР. А что касается наших опасений дополнительных санкций из-за установления этих отношений, так санкции применяются против Сирии с 70-х годов прошлого века, и даже когда были улучшения в отношениях с Западом, эти санкции не отменялись. И сегодня санкции применены против множества отраслей. Если бы мы их боялись, мы бы не стали принимать множество тех решений, которые мы приняли.Санкции исторически и в настоящее время не смогли заставить нас отказаться от наших принципов и убеждений.– Сирийское правительство уже провело первые контакты с двумя республиками? Будет ли между вами военное или экономическое сотрудничество?– Да, уже были контакты через делегации, которые посещали Дамаск, и в состав которых входили представители этих двух республик. Мы готовы, конечно, к сотрудничеству, но мы ждем, пока стабилизируется ситуация немного, и тогда сотрудничество будет налажено в разных отраслях.– Против России применены беспрецедентные санкции со стороны США и ЕС. Как они навредят Москве, и повлияют ли они на сотрудничество с Дамаском? Вынудят ли они отказаться от некоторых совместных проектов?– Да, санкции болезненны для любой страны и болезненно отражаются на гражданах. Блокада влияет не только на конкретную страну – она затрагивает и другие. В данной ситуации я предполагаю, что Запад пострадает от этой блокады больше, чем Россия. Так как, по моим предположениям, Россия подготовила себя к подобному сценарию, и она как великое государство в состоянии адаптироваться, в то время как Запад не готов к такому развитию событий.– Будете ли вы участвовать в совместном противостоянии санкциям, как это делают Россия и Белоруссия?– Конечно, Россия встала за нас, и мы будем стоять за нее без сомнений.– Как вы оцениваете предложение исключить Россию из СБ ООН?– СБ ООН был изначально создан для предотвращения войн в мире. Если будет исключена такая страна, как Россия, то какая роль останется у этой организации? Исключение России из Совета безопасности отключит сам совет от какой-либо роли в мире. И мы должны помнить, что США напали на Ирак полностью в обход СБ ООН. Они всеми способами пытаются ослабить роль СБ ООН, и исключение России идет в контексте ослабления этого Совета.– У вас есть какие-либо данные о боевиках с Ближнего Востока, которые отправились на Украину или в Казахстан?– Логично и естественно, что радикальные боевики отправятся с Ближнего Востока на Украину или в Казахстан или в любое другое место, которое будет нужно США и Западу для использования их в своих интересах. Учитывая, что террористическая идеология не имеет географических границ.

https://ria.ru/20220227/nato-1775449272.html

https://ria.ru/20220225/spravedlivost-1775058967.html

https://ria.ru/20220227/ugroza-1775326806.html

https://ria.ru/20220224/povod-1774618475.html

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, сирия, луна шибль (специальный советник президента сар )